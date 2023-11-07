Архамия анонсировал увольнение одного из министров Кабмина

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Фото: rada.gov.ua

Председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отметил, что на этой неделе уволят одного министра Кабмина. Об этом нардеп написал сегодня в своем Telegram, не предоставив никаких деталей.

Об этом сообщает Давид Арахамия.

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В сети Давид Арахамия распространил информацию об увольнении одного из украинских министров. Он не указал никаких деталей и имени должностного лица, сделал только "анонс" увольнения.

Сообщения Давида Арахамии. Фото: скриншот поста Арахамии

Однако советник премьер-министра Украины Ярослав Железняк предоставил более точную информацию и заявил, что уволить могут министра спорта Вадима Гутцайта.

"Короче уволят Министра спорта — Вадима Гутцайта. Он, кстати, является фехтовальщиком. Даже олимпийским чемпионом по этому виду спорта был", — написал Железняк.

Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта в марте 2020 года.

Сообщение Железняка. Фото: скриншот поста Железняка

Напомним, плановые документальные проверки бизнеса в Украине будут возвращены с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Кабинет министров Украины принял решение, направленное на усовершенствование программы єРобота для бизнеса ветеранов войны. Теперь ветераны-предприниматели смогут получать гранты.