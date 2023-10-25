Антиукраинский Майк Джонсон избран новым спикером Конгресса США
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.
Об этом сообщает CNN.
Новый спикер Конгресса США
За Джонсона отдали 220 голосов, за демократа Хакима Джеффриса — 209.
Он активно поддерживал бывшего президента Дональда Трампа и был ключевой фигурой в Конгрессе в неудачных попытках отменить выборы 2020 года. Джонсон впервые был избран в Палату представителей в 2016 году, он является вице-председателем республиканской конференции Конгресса США, а также является заместителем председателя Республиканской партии и помощником лидера.
К тому же он голосовал против большинства законопроектов о поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал антиукраинские заявления.
В рейтинге законодателей США, опубликованном консервативной группой "Республиканцы за Украину", Джонсон получил самую низкую оценку из возможных.
Напомним, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна готова сотрудничать с США. Обе страны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе для ответа на глобальные вызовы.
Также мы писали, что 23 октября официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби акцентировал брифинге, что администрация рассматривает вопросы поддержки Украины и Израиля как равнозначно важные. Он выразил надежду, что Конгресс быстро утвердит заявку на предоставление финансирования.
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