Антиукраинский Майк Джонсон избран новым спикером Конгресса США

Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.

Об этом сообщает CNN.

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За Джонсона отдали 220 голосов, за демократа Хакима Джеффриса — 209.

Он активно поддерживал бывшего президента Дональда Трампа и был ключевой фигурой в Конгрессе в неудачных попытках отменить выборы 2020 года. Джонсон впервые был избран в Палату представителей в 2016 году, он является вице-председателем республиканской конференции Конгресса США, а также является заместителем председателя Республиканской партии и помощником лидера.

К тому же он голосовал против большинства законопроектов о поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал антиукраинские заявления.

В рейтинге законодателей США, опубликованном консервативной группой "Республиканцы за Украину", Джонсон получил самую низкую оценку из возможных.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна готова сотрудничать с США. Обе страны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе для ответа на глобальные вызовы.

Также мы писали, что 23 октября официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби акцентировал брифинге, что администрация рассматривает вопросы поддержки Украины и Израиля как равнозначно важные. Он выразил надежду, что Конгресс быстро утвердит заявку на предоставление финансирования.