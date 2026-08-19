Рада назначила Сибигу министром иностранных дел

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

В среду, 19 августа, Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой Министерства иностранных дел. "За" проголосовали 266 народных депутатов. Эта должность более месяца оставалась вакантной в правительстве Сергея Корецкого.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Что известно об Андрее Сибиге

"Назначить Сибигу Андрея Ивановича на должность министра иностранных дел", — говорится в тексте представления на сайте парламента.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. По образованию он юрист и специалист по международным отношениям — окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения".

Сибига женат, воспитывает троих детей.

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В 1997–1998 годах работал атташе, третьим и вторым секретарем в Министерстве иностранных дел Украины.

В 1998–2002 годах занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

В 2002–2003 годах работал первым секретарём МИД Украины.

В 2003–2008 годах занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении, а впоследствии — в департаменте МИД. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

В 2008–2012 годах работал советником-посланником посольства Украины в Польше.

В 2012–2016 годах возглавлял Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В 2016–2021 годах был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турции. В 2017 году Сибига получил соответствующий дипломатический ранг.

В мае 2021 года его назначили заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОП он отвечал за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства Украины.

В апреле 2024 года Сибига стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Тогда же его освободили от должности заместителя руководителя Офиса президента.

В сентябре 2024 года Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Дмитрия Кулебу.

В 2025 году Сибига сохранил должность в новом правительстве премьер-министра Юлии Свириденко и был вновь назначен министром иностранных дел Украины.

В августе 2026 года президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру Сибиги на должность главы МИД. Фракция "Слуга народа" после встречи с ним заявила о поддержке его кандидатуры.

Как писали Новини.LIVE, во время выступления в Верховной Раде перед назначением главой МИД Андрей Сибига назвал завершение войны главным приоритетом Украины. Среди других задач он выделил вступление в ЕС и НАТО, поддержку украинской диаспоры, укрепление ПВО и баллистической защиты.

Также Рада приняла закон, расширяющий возможности использования транспорта, переданного Украине в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок во время военного положения. Гуманитарные автобусы можно будет задействовать, в частности, на междугородних и пригородных маршрутах общего пользования, а также для перевозки льготников.