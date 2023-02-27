Експерт сказав, чи можна вірити Китаю в його прагненні примирити рф і Україну

Аналітик оцінив, чи варто довіряти миротворчій діяльності Китаю
Китай сповідує позицію подвійних стандартів. Тому очікувати якихось корисних зрушень після оголошення Китаєм своїх 12 "мирних пунктів" навряд чи варто.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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"Поки я не очікую проривів великих. Але нам теж треба бути обережними. Тому що позиція Китаю — подвійна", — сказав Фесенко.
За його словами, китайці насправді хочуть миру і будуть сприяти тому, щоб війна завершилася.
"Однак їм не важливо на яких умовах вона завершиться, на відміну від нас. До того ж вони мають своє протистояння із Сполученими Штатами. Відповідно, у цьому сенсі можуть трохи підігравати росії", — висловив свою думку Фесенко.
Що хоче Китай
Минулого тижня, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один із пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.
Яка позиція України
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув пропозицію Китаю щодо врегулювання ситуації шляхом формули з 12 пунктів, один з яких — перемовини.
За його словами, ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.
Фото: Reuters