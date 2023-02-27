Експерт сказав, чи можна вірити Китаю в його прагненні примирити рф і Україну

Не слід очікувати поступок з боку рф після китайських пропозицій

Китай сповідує позицію подвійних стандартів. Тому очікувати якихось корисних зрушень після оголошення Китаєм своїх 12 "мирних пунктів" навряд чи варто.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Поки я не очікую проривів великих. Але нам теж треба бути обережними. Тому що позиція Китаю — подвійна", — сказав Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

За його словами, китайці насправді хочуть миру і будуть сприяти тому, щоб війна завершилася.

"Однак їм не важливо на яких умовах вона завершиться, на відміну від нас. До того ж вони мають своє протистояння із Сполученими Штатами. Відповідно, у цьому сенсі можуть трохи підігравати росії", — висловив свою думку Фесенко.

Що хоче Китай

Минулого тижня, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один із пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.

Яка позиція України

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув пропозицію Китаю щодо врегулювання ситуації шляхом формули з 12 пунктів, один з яких — перемовини.

За його словами, ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.

Фото: Reuters