Американский сенатор призвал Украину провести выборы даже в условиях войны

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Фото: скриншот с видео "Радио Свобода"

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине должны пройти выборы в 2024 году. Они должны быть "свободными и честными".

Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, передает "Радио Свобода".

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Что сказал сенатор

"Мое сегодняшнее послание президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы... Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее", — подчеркнул политик.

По его словам, наше государство стало другим, ведь "в прошлом это была очень коррумпированная страна", однако "украинцы не наживаются" на помощи.

"Становление демократии"

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно — провести выборы в 2024 году", — выразил свое мнение Линдси Грэм.

Следует отметить, что следующие президентские и парламентские выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, однако, когда идет военное положение, их не проводят.

Напомним, российские захватчики сообщают находящимся в оккупации гражданам Украины о том, что они могут голосовать в так называемых "выборах" даже без паспорта РФ. Это связано с существенным сопротивлением украинцев на захваченных территориях.