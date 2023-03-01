Американские конгрессмены давят на Белый дом, требуя предоставить Украине F-16, — СМИ

Часть конгрессменов требует предоставить Украине истребители, другая не поддерживает такую позицию

В американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Самолеты F-16 для Украины.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки продолжаются дискуссии о предоставлении Украине самолетов F-16 и другого наступательного оружия.

Часть конгрессменов, как отмечает издание, критикует президента Джо Байдена из-за нерешительности в этом вопросе, который якобы объясняется озабоченностью возможной эскалацией со стороны россии.

Не все "за"

Впрочем, даже часть представителей правящей Демократической партии в Конгрессе не поддерживают идею предоставления Украине американских истребителей.

"Возможно, мы могли бы доставить несколько готовых F-16 в Украину в течение года, возможно, восьми месяцев, если мы действительно будем настаивать на этом. И это будет удачным, понятно? Потому что вам нужно не просто научить пилотов, вы должны научить механиков, вы должны иметь аэродромы, которые могут принять F-16, и вы должны иметь запасные части, чтобы заставить их работать. Поэтому мы рассмотрели это и определили, что это глупое использование ресурсов, необходимых для победы в борьбе", — заявил конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит.

Напомним, что в интервью Новини.LIVE конгрессвумен Марси Каптур заявила, что США может предоставить Украине самолеты F-16, но решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским союзом.

Фото: Military