Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки
Ведущие телеканала 1+1 Алла Мазур и Наталья Мосейчук прокомментировали заседание суда по делу Игоря Коломойского. По их словам, они готовы взять олигарха на поруки.
Об этом ведущие сообщили корреспонденту Новини.LIVE
Что сказала Алла Мазур про Коломойского
"Я среди тех людей, которые готовы взять Игоря Валерьевича на поруки. Чтобы он прибывал на заседания суда, находясь дома", — сказала она.
По ее мнению, олигарх будет появляться по первому вызову следователя и судьи. При этом Мазур указала, что Коломойский быстро реагирует и 2 сентября очень быстро приехал на заседание суда.
Что сказала Наталья Мосейчук про Коломойского
Мосейчук указала, что не может комментировать дело Коломойского. Но она подтвердила, что команда 1+1 готова взять на поруки Коломойского.
При этом ведущая рассказала, что в группу людей, готовых взять на поруки подсудимого, входят СЕО Ярослав Ковальчук, Сергей Попов, Алла Мазур, спортивная редакция, Александр Завгородний, журналисты, экс-министр Ткаченко.
Напомним, что в понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.