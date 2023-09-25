Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Ведущие телеканала 1+1 Алла Мазур и Наталья Мосейчук прокомментировали заседание суда по делу Игоря Коломойского. По их словам, они готовы взять олигарха на поруки.

Об этом ведущие сообщили корреспонденту Новини.LIVE

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Что сказала Алла Мазур про Коломойского

"Я среди тех людей, которые готовы взять Игоря Валерьевича на поруки. Чтобы он прибывал на заседания суда, находясь дома", — сказала она.

По ее мнению, олигарх будет появляться по первому вызову следователя и судьи. При этом Мазур указала, что Коломойский быстро реагирует и 2 сентября очень быстро приехал на заседание суда.

Что сказала Наталья Мосейчук про Коломойского

Мосейчук указала, что не может комментировать дело Коломойского. Но она подтвердила, что команда 1+1 готова взять на поруки Коломойского.

При этом ведущая рассказала, что в группу людей, готовых взять на поруки подсудимого, входят СЕО Ярослав Ковальчук, Сергей Попов, Алла Мазур, спортивная редакция, Александр Завгородний, журналисты, экс-министр Ткаченко.

Напомним, что в понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.