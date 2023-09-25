Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Ведучі телеканалу 1+1 Алла Мазур та Наталія Мосейчук прокоментували засідання суду у справі Ігоря Коломойського. За їхніми словами, вони готові взяти олігарха на поруки.

Про це ведучі повідомили кореспондентові Новини.LIVE

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Що сказала Алла Мазур про Коломойського

"Я серед тих людей, які готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки. Щоб він прибував на засідання суду, перебуваючи вдома", — сказала вона.

На її думку, олігарх з'являтиметься на перший виклик слідчого та судді. При цьому Мазур зазначила, що Коломойський швидко реагує та 2 вересня дуже швидко приїхав на засідання суду.

Що сказала Наталія Мосейчук про Коломойського

Мосейчук зазначила, що не може коментувати справу Коломойського. Але вона підтвердила, що команда 1+1 готова взяти на поруки Коломойського.

При цьому ведуча розповіла, що до групи людей, які готові взяти на поруки підсудного, входять СЕО Ярослав Ковальчук, Сергій Попов, Алла Мазур, спортивна редакція, Олександр Завгородній, журналісти, ексміністр Ткаченко.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.