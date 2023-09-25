Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки arrow

Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки

25 вересня 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ведучі телеканалу 1+1 Алла Мазур та Наталія Мосейчук прокоментували засідання суду у справі Ігоря Коломойського. За їхніми словами, вони готові взяти олігарха на поруки.

Про це ведучі повідомили кореспондентові Новини.LIVE

Читайте також:

Що сказала Алла Мазур про Коломойського

"Я серед тих людей, які готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки. Щоб він прибував на засідання суду, перебуваючи вдома", — сказала вона.

На її думку, олігарх з'являтиметься на перший виклик слідчого та судді. При цьому Мазур зазначила, що Коломойський швидко реагує та 2 вересня дуже швидко приїхав на засідання суду.

Що сказала Наталія Мосейчук про Коломойського

Мосейчук зазначила, що не може коментувати справу Коломойського. Але вона підтвердила, що команда 1+1 готова взяти на поруки Коломойського.

При цьому ведуча розповіла, що до групи людей, які готові взяти на поруки підсудного, входять СЕО Ярослав Ковальчук, Сергій Попов, Алла Мазур, спортивна редакція, Олександр Завгородній, журналісти, ексміністр Ткаченко.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз