Активно готовимся к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет активная подготовка к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь. Он провел совещания с международниками, с украинскими послами в соответствующих странах.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

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Зеленский заявил, что власть четко видит, с какими лидерами должна встретиться и переговорить, а также какие результаты должна принести для страны.

"Большое совещание с представителями парламента, с чиновниками, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом. Выполнение рекомендаций. Необходимые законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе — это обязанность", — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой были военно-врачебные комиссии.