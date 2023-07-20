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"Агрессивное поведение": в Москве отреагировали на укрепление Польшей своей границы с Беларусью

20 июля 2023 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Агрессивное поведение": в Москве отреагировали на укрепление Польшей своей границы с Беларусью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на укрепление Польшей своей границы с Беларусью. Варшава приняла это решение на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь.

Видео с реакцией Дмитрия Пескова распространилось в Telegram-каналах.

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Песков назвал "агрессией" укрепление границы между Польшей и Беларусью. Он заявил, что это повод для беспокойства.

"Это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши. Такое враждебное отношение к Беларуси и к Российской Федерации", — сказал Песков.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Также мы писали, что NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.

Добавим, в ГУР МО рассказали, что в Беларусь прибыло около 500-700 наемников ЧВК "Вагнер". Они будут выполнять две задачи.

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