"Агресивна поведінка": у Москві відреагували на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю. Варшава прийняла це рішення на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусів.

Відео з реакцією Дмитра Пєскова поширилося у Telegram-каналах.

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Пєсков назвав "агресією" зміцнення кордону між Польщею та Білоруссю. Він заявив, що це привід для занепокоєння.

"Це викликає стурбованість. Це реальність, дійсно, агресивність Польщі. Таке вороже ставлення до Білорусі та до Російської Федерації", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Також ми писали, що NYT оприлюднило супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі. Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки.

Додамо, у ГУР МО розповіли, що до Білорусі прибуло близько 500-700 найманців ПВК "Вагнер". Вони будуть виконувати два завдання.