Африка заинтересована в размещении у себя производства украинского оружия, — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Global Look Press

Африка проявляет интерес не только к приобретению украинского вооружения, но и к возможности организации производства такого оружия на своей территории. До начала войны Африка была одним из крупнейших рынков для украинской военной продукции, а сейчас африканский континент ожидает возвращения украинского оружия на свои рынки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе Форума оборонных индустрий, передает корреспондент РБК-Украина.

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Министр рассказал о своем диалоге с лидером одной из африканских стран, который выразил интерес к украинскому оружию, уточнив, что Украине, возможно, не требуется такой большой арсенал, и предложив разделить его с Африкой. Это свидетельствует о другом восприятии потребности в оружии в этом регионе, по словам министра.

Дмитрий Кулеба также сообщил о растущем интересе со стороны Африки к размещению на ее территории производства украинского вооружения и боеприпасов.

"В ходе визита в одну из африканских стран, общаясь с главой этого государства, он с доверием взглянул мне в глаза и сказал: "Вы получили такое количество оружия, вам точно не нужно столько. Может быть, поделитесь частью с нами?" Получается, что там существует иное понимание наших потребностей", — сказал он.

Кулеба назвал это "новым трендом", подчеркнув, что спрос на украинскую военную продукцию и ее производство на территории Африки предположительно будет очень высоким.

Напомним, что семь стран Европейского Союза заказали артиллерийские снаряды для Украины. Это они сделали в рамках схемы закупок ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов. По его словам, они будут производиться для Украины и пополнения запасов стран-членов