Африка зацікавлена у розміщенні в себе виробництва української зброї, — Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Global Look Press

Африка виявляє інтерес не лише до придбання українського озброєння, а й до можливості організації виробництва такої зброї на своїй території. До початку війни Африка була одним із найбільших ринків для української військової продукції, а зараз африканський континент очікує повернення української зброї на свої ринки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна.

Читайте також:

Африка хоче розмістити виробництво української зброї на своїй території

Міністр розповів про свій діалог з лідером однієї з африканських країн, який висловив інтерес до української зброї, уточнивши, що Україна, можливо, не потребує такого великого арсеналу, і запропонувавши розділити його з Африкою. Це свідчить про інше сприйняття потреби у зброї у цьому регіоні, за словами міністра.

Дмитро Кулеба також повідомив про зростання інтересу з боку Африки до розміщення на її території виробництва українського озброєння та боєприпасів.

"Під час візиту до однієї з африканських країн, спілкуючись з главою цієї держави, він з довірою глянув мені в очі і сказав: "Ви отримали таку кількість зброї, вам точно не потрібно стільки. Можливо, поділітеся з нами?". Виходить, що існує інше розуміння наших потреб", — сказав він.

Кулеба назвав це "новим трендом", наголосивши, що попит на українську військову продукцію та її виробництво на території Африки, ймовірно, буде дуже високим.

Нагадаємо, що сім країн Європейського Союзу замовили артилерійські снаряди для України. Це вони зробили у рамках схеми закупівель ЄС.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів. За його словами, вони будуть вироблятися для України та поповнення запасів країн-членів.