Итоги года в отношениях Украины и Польши

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: google.com

Драматические политические события в Польше, тяжелая ситуация на фронте в Украине и серия откровенно оскорбительных высказываний президентов двух государств — это видимая картина уходящего политического года. За кулисами же развиваются процессы, последствия которых увидим в ближайшие годы.

Не все из этих процессов можно было остановить, но сдержать эмоции не мешало бы. Это год потерянных шансов: там, где нужно убеждать, не стоит кричать.

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Обида президентов

В 2023 год Польша вошла уже с предвкушением предстоящей избирательной кампании: у оппонентов власти консерваторов "Право и Справедливости" Ярослава Качиньского было большое желание реванша.

Действительно, ПиСовцы уже были у власти две каденции, восемь лет (кстати, перед тем же две каденции властвовали правые либералы "Гражданской коалиции" Дональда Туска).

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Конечно, политические технологии предполагали, что по власти ударят за ее неподобающее отношение к собственному электорату. Так и вышло.

Ультраправая антиукраинская партия "Конфедерация" обвинила власть в пренебрежении интересами собственных аграриев (селяне — основной избиратель ПиС, и кампания выборов в Сейм показала большие потери поддержки партии именно среди базовых избирателей) в угоду украинцам.

Польские власти пытались продемонстрировать обратное, заблокировали украинский сельскохозяйственный транзит, в результате чего возник конфликт между официальным Киевом и Варшавой. И это ключевой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил "некоторые европейские страны" в подигрыванию России. Поляки приняли такой несправедливый упрек на свой счет, и президент РП Анджей Дуда ответил не менее эмоционально, что Украина напоминает "тонущего", и Польша имеет право защищаться, чтобы вместе не пойти ко дну. Это тоже довольно обидно и нерационально.

Подсознательно Дуда, соратник Качиньского, имел в виду, что его визави и личный друг (а президенты до того демонстрировали очень теплые отношения, после начала большой войны) в Киеве действительно топит польские власти.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Так выглядело: мол, власти ПиС максимально помогали Украине и получили удар под дых. Не говорю, что это объективно, но именно так это воспринималось за нашей западной границей.

Отношения президентов так и не возобновились. Украина вряд ли сможет рассчитывать на такую безоговорочную поддержку польского главы государства, как до тех пор, а Дуда на посту будет председательствовать еще больше года.

"Измена" с Германией

Мы помним, как лидер ПиС Яорслав Качиньский публично спорил с Германией и предлагал передать систему "Петриот" не Польше, а именно Украине.

Сначала его это решение называли чуть ли не безумным представители тогдашней оппозиции в Польше — мол, эту систему ПВО не получит никто, и это противоречит интересам Польши.

Но произошло иначе — "Петриот" получила Украина, и это была первая такая установка для нашей воюющей страны. Тем и ценно. Была и дискуссия о танках "Леопард", где Варшава тоже занимала абсолютно проукраинскую позицию…

Но в определенный момент, собственно после публичного обмена любезностями президентов Зеленского и Дуды, в разгар избирательной кампании в Польше стало очевидно, как отношения по линии Киев-Берлин сблизились. В Варшаве во властных кабинетах это восприняли как измену.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: Офис Президента

Действительно, в начале войны Берлин не спешил со снабжением тяжелого вооружения Киеву, хотя это было критически важно.

Нынешние польские власти, подразумеваемые коалицией в Сейме и правительством Дональда Туска, начинают проводить более скоординированную политику с Берлином и Брюсселем. Это не хорошо и не плохо.

Просто за ракеты "Таурас" или другое вооружение для нас никто уже не будет так упорно бороться, если Берлин или Брюссель будет против.

Обида обычного поляка

Польское общество отозвалось очень эмоционально и преданно на нашу беду: миллионы беженок принимали польские семьи, кормили, делились всем. Сейчас настроения меняются. И Зеленский уже не воспринимается таким героем, как в начале войны.

Поляки чувствуют себя немного обманутыми. Ибо о восстановлении Украины уже говорят без них. И чувства признательности они наблюдают все меньше.

Да, это субъективно. Но продуктов в корзинах сетей супермаркетов "на помощь Украине" становится все меньше. Лакмус настроений такой: мы отдали Украине все, что могли, даже большее вооружение, наших "Крабов", самолетов, а они теперь решают дела за нашими спинами.

Приблизительно так думают мои знакомые поляки.

"Почему наша малина сгнила, а украинская — нет?"

Польша приняла больше всего беженцев из Украины, но так и не получила 16 млрд евро возмещения от ЕС.

Брюссель спорил с властями польских консерваторов о несоответствиях в основе права страны, требовал исправления недемократических норм законодательства. Но ведь мы видим как сейчас предлагают "демократическому" венгерскому правительству Орбана разные преференции в обмен на разблокирование помощи для Украины в 50 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Итак, могли ли власти Украины вступиться за власти Польши, чтобы разблокировать 16 млрд для Польши? Наверное, да.

Тогда польские сельхозпроизводители получили бы дотации, и их малина не сгнила бы, и не только малина (ведь они жаловались, что все хранилища, по крайней мере, в восточной Польше, были заняты украинской продукцией).

Но есть парадокс: любая польская власть, учитывая разочарованного и раздраженного собственного национального производителя, уже будет достаточно осторожной по отношению к Украине.

Обида как наследие для новой власти. Или прагматизм?

Официальный Киев очень надеялся, что новые польские власти быстро разблокируют границы, которые перекрыли польские аграрии и перевозчики, и отношения снова будут партнерскими. Но получилось чуть-чуть не так.

Очереди на заблокированной польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Польское правительство должно заботиться об интересах собственных граждан, в том числе предпринимателей, которые пока никаких дотаций не получили.

Да, влияние Туска в ЕС может способствовать выравниванию ситуации. Фактически правительство уже говорит о дотациях для национальных производителей. Но то же правительство уже озвучивает, что позиция Польши будет достаточно прагматичной и четкой в отстаивании интересов РП на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Что это значит? Возможно, речь пойдет об ограничениях для украинского бизнеса, возобновлении квот и многих других предложений. Но Украина уже не пойдет жаловаться на Польшу ни в ВТО, ни в ЕС. Ибо ничего личного, только отстаивание интересов.

Это напрягает накануне тяжелейшего 2024 года. А украинские корзины в польских супермаркетах все пустее.