24-летняя дочь Кадырова заняла должность вице-премьера Чечни: чем будет заниматься

Рамзан Кадыров с дочерью Айшат. Фото: RKadyrov_95

24-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Соответствующее решение принял глава Чечни.

Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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Рамзан Кадыров написал, что на расширенном заседании правительства глава парламента Чечни Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на должность вице-премьера.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", — отметил Кадыров.

Пост Рамзана Кадырова в Telegram. Фото: скриншот

Стоит отметить, что это не первая государственная должность Айшат Кадыровой. Ранее она была заместителем министра культуры Чечни, а затем возглавила министерство.

Журналисты выяснили, что на высших должностях в Чечне находятся не менее 47 членов семьи Кадырова.

Напомним, демонстративная встреча российского диктатора Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым была проведена для того, чтобы засвидетельствовать свою приверженность и поддержку главе Чечни.

Аналитики считают, что встреча Кадырова и Путина 28 сентября состоялась на фоне продолжающихся спекуляций по здоровью Кадырова и недавней негативной реакции общественности из-за кадров, на которых сын Кадырова бьет задержанного.