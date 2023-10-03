Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow 24-летняя дочь Кадырова заняла должность вице-премьера Чечни: чем будет заниматься arrow

24-летняя дочь Кадырова заняла должность вице-премьера Чечни: чем будет заниматься

3 октября 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
24-летняя дочь Кадырова заняла должность вице-премьера Чечни: чем будет заниматься
Рамзан Кадыров с дочерью Айшат. Фото: RKadyrov_95
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

24-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Соответствующее решение принял глава Чечни.

Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Дочь Кадырова стала вице-премьером Чечни

Рамзан Кадыров написал, что на расширенном заседании правительства глава парламента Чечни Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на должность вице-премьера.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", — отметил Кадыров.

Пост Рамзана Кадырова
Пост Рамзана Кадырова в Telegram. Фото: скриншот

Стоит отметить, что это не первая государственная должность Айшат Кадыровой. Ранее она была заместителем министра культуры Чечни, а затем возглавила министерство.

Журналисты выяснили, что на высших должностях в Чечне находятся не менее 47 членов семьи Кадырова.

Напомним, демонстративная встреча российского диктатора Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым была проведена для того, чтобы засвидетельствовать свою приверженность и поддержку главе Чечни.

Аналитики считают, что встреча Кадырова и Путина 28 сентября состоялась на фоне продолжающихся спекуляций по здоровью Кадырова и недавней негативной реакции общественности из-за кадров, на которых сын Кадырова бьет задержанного.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз