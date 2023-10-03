24-летняя дочь Кадырова заняла должность вице-премьера Чечни: чем будет заниматься
24-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Соответствующее решение принял глава Чечни.
Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Дочь Кадырова стала вице-премьером Чечни
Рамзан Кадыров написал, что на расширенном заседании правительства глава парламента Чечни Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на должность вице-премьера.
"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", — отметил Кадыров.
Стоит отметить, что это не первая государственная должность Айшат Кадыровой. Ранее она была заместителем министра культуры Чечни, а затем возглавила министерство.
Журналисты выяснили, что на высших должностях в Чечне находятся не менее 47 членов семьи Кадырова.
Напомним, демонстративная встреча российского диктатора Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым была проведена для того, чтобы засвидетельствовать свою приверженность и поддержку главе Чечни.
Аналитики считают, что встреча Кадырова и Путина 28 сентября состоялась на фоне продолжающихся спекуляций по здоровью Кадырова и недавней негативной реакции общественности из-за кадров, на которых сын Кадырова бьет задержанного.