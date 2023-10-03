Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow 24-річна донька Кадирова обійняла посаду віцепремʼєра Чечні: чим займатиметься arrow

24-річна донька Кадирова обійняла посаду віцепремʼєра Чечні: чим займатиметься

3 жовтня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
24-річна донька Кадирова обійняла посаду віцепремʼєра Чечні: чим займатиметься
Рамзан Кадиров з донькою Айшат. Фото: RKadyrov_95
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

24-річна Айшат Кадирова, донька Рамзана Кадирова, стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань. Відповідне рішення ухвалив глава Чечні.

Про це повідомив сам Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Донька Кадирова стала віцепрем'єркою Чечні

Рамзан Кадиров написав, що на розширеному засіданні уряду голова парламенту Чечні Муслім Хучієв запропонував призначити Айшат Кадирову на посаду віцепрем'єра.

"Я підтримав пропозиції Мусліма Хучієва. Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, нагромадила досвід роботи", — зазначив Кадиров.

Пост Рамзана Кадирова
Пост Рамзана Кадирова у Telegram. Фото: скриншот

Варто зауважити, що це не перша державна посада Айшат Кадирової. Раніше вона була заступницею міністра культури Чечні, а потім очолила це міністерство. 

Журналісти зʼясували, що на вищих посадах у Чечні перебуває щонайменше 47 членів сімʼї Кадирова. 

Нагадаємо, демонстративна зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Рамзаном Кадировим була проведена для того, аби засвідчити свою прихильність та власну підтримку голові Чечні. 

Аналітики вважають, що зустріч Кадирова та Путіна 28 вересня відбулася на тлі триваючих спекуляцій щодо здоров’я Кадирова та нещодавньої негативної реакції громадськості через кадри, на яких син Кадирова б’є затриманого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз