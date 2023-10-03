24-річна донька Кадирова обійняла посаду віцепремʼєра Чечні: чим займатиметься

Рамзан Кадиров з донькою Айшат. Фото: RKadyrov_95

24-річна Айшат Кадирова, донька Рамзана Кадирова, стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань. Відповідне рішення ухвалив глава Чечні.

Про це повідомив сам Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі.

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Рамзан Кадиров написав, що на розширеному засіданні уряду голова парламенту Чечні Муслім Хучієв запропонував призначити Айшат Кадирову на посаду віцепрем'єра.

"Я підтримав пропозиції Мусліма Хучієва. Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, нагромадила досвід роботи", — зазначив Кадиров.

Пост Рамзана Кадирова у Telegram. Фото: скриншот

Варто зауважити, що це не перша державна посада Айшат Кадирової. Раніше вона була заступницею міністра культури Чечні, а потім очолила це міністерство.

Журналісти зʼясували, що на вищих посадах у Чечні перебуває щонайменше 47 членів сімʼї Кадирова.

Нагадаємо, демонстративна зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Рамзаном Кадировим була проведена для того, аби засвідчити свою прихильність та власну підтримку голові Чечні.

Аналітики вважають, що зустріч Кадирова та Путіна 28 вересня відбулася на тлі триваючих спекуляцій щодо здоров’я Кадирова та нещодавньої негативної реакції громадськості через кадри, на яких син Кадирова б’є затриманого.