Формула мира Зеленского: основные принципы

10 пунктов формулы мира Зеленского: Кислица озвучил главные
Во время сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 5 сентября в Нью-Йорке, Украина будет поднимать вопросы безопасности и мира, опираясь на формулу мира Президента Зеленского.
Об этом Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
"Я не буду сейчас перечислять все 10 пунктов этой формулы. Основные принципы — это то, что мир должен быть устойчив и справедлив. Там речь идет обо всех главных элементах, без которых невозможен устойчивый справедливый мир. Там вы найдете и ядерную безопасность, и об экологической безопасности. Война того масштаба, которая ведется Россией против Украины, может быть сравнима разве что со Второй мировой войной. И последствия соответствующие", — сказал Кислица.
По его словам, на сессии ООН будут подниматься прежде всего вопросы, как остановить войну таким способом и таким образом, чтобы это был справедливый мир. Мир, основанный на принципах и положениях, о которых говорится в уставе ООН и в той формуле мира, которую озвучил и предложил международному сообществу Президент Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира. Больше подробностей — в эксклюзивном интервью.