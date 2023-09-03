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10 пунктов формулы мира Зеленского: Кислица озвучил главные

3 сентября 2023 06:37
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Формула мира Зеленского: основные принципы
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 5 сентября в Нью-Йорке, Украина будет поднимать вопросы безопасности и мира, опираясь на формулу мира Президента Зеленского.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

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"Я не буду сейчас перечислять все 10 пунктов этой формулы. Основные принципы — это то, что мир должен быть устойчив и справедлив. Там речь идет обо всех главных элементах, без которых невозможен устойчивый справедливый мир. Там вы найдете и ядерную безопасность, и об экологической безопасности. Война того масштаба, которая ведется Россией против Украины, может быть сравнима разве что со Второй мировой войной. И последствия соответствующие", — сказал Кислица.

По его словам, на сессии ООН будут подниматься прежде всего вопросы, как остановить войну таким способом и таким образом, чтобы это был справедливый мир. Мир, основанный на принципах и положениях, о которых говорится в уставе ООН и в той формуле мира, которую озвучил и предложил международному сообществу Президент Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира. Больше подробностей — в эксклюзивном интервью.

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