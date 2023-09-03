Формула миру Зеленського: основні принципи

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE

Під час сесії Генасамблеї ООН, яка стартує 5 вересня у Нью-Йорку, Україна порушуватиме питання безпеки та миру, спираючись на формулу миру Президента Зеленського.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

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"Я не буду зараз перераховувати всі 10 пунктів цієї формули. Засадничі принципи — це те, що мир має бути сталий і справедливий. Там йдеться про всі головні елементи, без яких не можливий сталий справедливий мир. Там ви знайдете і про ядерну безпеку, і про екологічну безпеку. Війна того масштабу, яка ведеться Росією проти України, може бути порівняна хіба що з Другою світовою війною. І наслідки відповідні", — сказав Кислиця.

За його словами, на сесії ООН будуть порушуватися передусім питання, як зупинити війну в той спосіб і таким чином, щоб це був справедливий мир. Мир, який базується на тих принципах і засадах, про які йдеться в статуті ООН і в тій формулі миру, яку озвучив і запропонував міжнародній спільноті Президент Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу. Більше подробиць — в ексклюзивному інтерв’ю.