Формула миру Зеленського: основні принципи

10 пунктів формули миру Зеленського: Кислиця озвучив головні
Під час сесії Генасамблеї ООН, яка стартує 5 вересня у Нью-Йорку, Україна порушуватиме питання безпеки та миру, спираючись на формулу миру Президента Зеленського.
Про це Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
"Я не буду зараз перераховувати всі 10 пунктів цієї формули. Засадничі принципи — це те, що мир має бути сталий і справедливий. Там йдеться про всі головні елементи, без яких не можливий сталий справедливий мир. Там ви знайдете і про ядерну безпеку, і про екологічну безпеку. Війна того масштабу, яка ведеться Росією проти України, може бути порівняна хіба що з Другою світовою війною. І наслідки відповідні", — сказав Кислиця.
За його словами, на сесії ООН будуть порушуватися передусім питання, як зупинити війну в той спосіб і таким чином, щоб це був справедливий мир. Мир, який базується на тих принципах і засадах, про які йдеться в статуті ООН і в тій формулі миру, яку озвучив і запропонував міжнародній спільноті Президент Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу. Більше подробиць — в ексклюзивному інтерв’ю.