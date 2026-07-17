Рада не пішла у відпустку: Шуляк розповіла, чим займатимуться нардепи

Олена Шуляк в ефірі Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

У соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що Верховна Рада нібито пішла у відпустку. Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк спростувала ці твердження, наголосивши, що депутати продовжують працювати. За її словами, зараз триває перерва лише в пленарних засіданнях, тоді як комітети займаються підготовкою законопроєктів.

Про це Шуляк заявила в ефірі Ранок.LIVE.

У парламенті пояснили, чому депутати не пішли у відпустку

Шуляк зазначила, що інформація про нібито відпустку Верховної Ради не відповідає дійсності. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення народні депутати не мають щорічних оплачуваних відпусток.

"З 24 лютого 2022 року народні депутати не мають щорічних оплачуваних відпусток. Зараз є лише перерва в сесійних засіданнях, але депутати продовжують працювати в комітетах", — наголосила Шуляк.

Вона пояснила, що під час перерви триває підготовка законодавчих ініціатив, зокрема необхідних для виконання зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility.

За словами Шуляк, її комітет зараз працює щонайменше над трьома важливими законопроєктами. Один із них стосується поновлення конкурсів на державну службу і вже готується до другого читання. Також опрацьовуються законодавчі зміни щодо розмежування повноважень органів влади та проєкт закону про соціальне житло.

Вона наголосила, що в цей період робота парламенту не зупиняється, адже над законопроєктами продовжують працювати народні депутати, секретаріат комітетів, експерти та профільні фахівці.

"Комітети працюють, працюють народні депутати, секретаріат, фахівці й експерти. Тому, перш за все, ніхто ні в яку відпустку не пішов", — підсумувала Шуляк.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада погодила призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Його кандидатуру підтримала більшість народних депутатів.

Після призначення Корецький подав до парламенту кандидатури на посади членів нового Кабінету міністрів. Верховна Рада розглянула їх того ж дня та підтримала більшість запропонованих призначень. Водночас Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони поки що залишаються без нових очільників, оскільки кандидатів на ці посади президент ще не подав.