Рада готує покарання за небезпечні TikTok-челенджі у школах: законопроєкт

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за залучення дітей до небезпечних інтернет-челенджів та онлайн-ігор. Документ також пропонує штрафувати батьків неповнолітніх порушників і керівників закладів освіти, якщо вони приховуватимуть такі випадки від поліції. Ініціатива покликана посилити захист дітей від деструктивного контенту в соціальних мережах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Школи зобов'яжуть повідомляти поліцію про небезпечні челенджі серед учнів

У пояснювальній записці автори зазначають, що останніми роками серед дітей та підлітків стрімко поширюються небезпечні інтернет-тренди, челенджі та онлайн-ігри через TikTok, Instagram, Telegram та інші соціальні мережі. Йдеться про завдання, які можуть становити загрозу життю, здоров'ю або гідності дітей, зокрема імітацію удушення, виконання небезпечних трюків, вживання шкідливих речовин чи заклики до самоушкодження.

За даними, наведеними авторами документа, понад 85% українських підлітків щодня проводять у соцмережах більше чотирьох-п'яти годин, а близько чверті дітей уже стикалися в інтернеті з психологічним тиском, небезпечними завданнями або цькуванням. Водночас Кіберполіція щороку фіксує сотні випадків залучення неповнолітніх до деструктивних онлайн-спільнот.

Автори законопроєкту наголошують, що чинне законодавство не охоплює випадки поширення небезпечних інтернет-челенджів, якщо вони не мають ознак булінгу. Крім того, наразі відсутня відповідальність керівників навчальних закладів, які не повідомляють правоохоронців про такі випадки.

Які покарання пропонують

Документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею.

Зокрема, за пропагування, залучення або примушування учнів до участі в деструктивних інтернет-челенджах пропонують встановити штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи строком від 20 до 40 годин.

Якщо такі дії вчинить неповнолітній, то відповідальність нестимуть його батьки або законні представники. Для них також передбачено штраф від 850 до 1 700 грн.

Окремо законопроєкт вводить відповідальність для директорів шкіл та інших закладів освіти. Якщо керівник не повідомить Національну поліцію про виявлені факти участі учнів у небезпечних інтернет-трендах, йому загрожуватиме штраф від 1 700 до 3 400 грн або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Також документ пропонує законодавчо визначити поняття "деструктивний інтернет-тренд". Під ним пропонується розуміти масову модель поведінки, яка поширюється через інформаційно-комунікаційні мережі та спонукає дітей до дій, що можуть загрожувати їхньому життю, здоров'ю, психічному стану або гідності, але не підпадають під визначення булінгу.

Згідно із законопроєктом, справи про такі адміністративні правопорушення розглядатимуть районні та міські суди, а складати відповідні протоколи зможуть працівники Національної поліції.

Як писали Новини.LIVE, у четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила нового прем’єр-міністра. Уряд очолив Сергій Корецький.

Він вже вніс кандидатури на посади очільників міністерств. Того ж дня, 16 липня, парламент їх затвердив. Вакантними поки залишаються посади очільників МЗС та Міноборони.