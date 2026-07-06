Після Державного гімну може лунати ще один: у Раді зареєстровано постанову

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про затвердження Духовного гімну України "Боже великий, єдиний" на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського в редакції Олександра Кошиця. Документ визначає порядок використання духовного гімну під час державних, громадських, релігійних та інших урочистих заходів. Водночас у постанові наголошується, що новий статус твору не змінює правового статусу Державного Гімну України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

"Боже великий, єдиний" пропонують офіційно затвердити як Духовний гімн України

Згідно з постановою, Духовний гімн України пропонують затвердити з метою вшанування історичної, духовної та культурної спадщини українського народу, сприяння духовному єднанню суспільства та утвердження національної єдності.

Постанова передбачає, що Духовний гімн може виконуватися під час Національного дня молитви, державних меморіальних, жалобних і пам'ятних заходів, відкриття пам'ятників, офіційних заходів Верховної Ради, президента України, Кабінету міністрів та інших органів влади.

Крім того, його дозволено виконувати під час міжконфесійних заходів загальнодержавного значення, урочистостей органів місцевого самоврядування, закладів освіти й культури, громадських і релігійних організацій, а також заходів за участю Збройних сил України та інших військових формувань. Постанова також дозволяє використовувати духовний гімн під час фізкультурно-спортивних заходів і спортивних змагань.

Водночас окремо наголошується, що визнання та використання Духовного гімну України не змінює правового статусу Державного гімну України, визначеного Конституцією та законами України.

Документ також встановлює порядок виконання твору. Під час урочистих заходів загальнодержавного значення Духовний гімн виконуватиметься після Державного гімну України. Присутні повинні слухати його стоячи, чоловіки — без головного убору, а військовослужбовці — відповідно до вимог військових статутів.

Окремим пунктом постанови Верховній Раді пропонують визначити, що під час засідання парламенту у Національний день молитви має виконуватися саме Духовний гімн України.

Також Кабінету міністрів рекомендовано розробити заходи щодо популяризації Духовного гімну та сприяти його використанню закордонними дипломатичними установами України.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Раді зареєстровано ініціативу про зміни до Закону "Про запобігання корупції". Вони стосуються строків зберігання інформації в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Документ пропонує зберігати відомості про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за такі злочини, лише один рік.

Також парламент готує нові штрафи за перевищення швидкості. Вони можуть зрости до 17 тис. гривень. Станом на сьогодні за перевищення швидкості на понад 20 км/год передбачається штраф у розмірі 340 гривень.