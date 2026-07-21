Операторів зв'язку можуть зобов'язати відновлювати мережі у зоні бойових дій: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати відновлення пошкоджених електронних комунікаційних мереж на територіях бойових дій та деокупованих населених пунктів. Документ пропонує встановити для операторів зв'язку обов'язок відновлювати надання послуг до мінімального рівня доступності. А також визначає повноваження держави щодо контролю, координації та компенсації витрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Кабмін може компенсувати витрати на відновлення мереж

Документ пропонує доповнити Закон України "Про електронні комунікації" новою статтею, яка визначатиме порядок відновлення пошкоджених мереж у період воєнного стану. Згідно із законопроєктом, оператори, мережі яких були пошкоджені внаслідок бойових дій, будуть зобов'язані відновлювати надання електронних комунікаційних послуг до мінімального рівня доступності.

Водночас така вимога діятиме лише за умови, що виконання робіт не становить загрози життю чи здоров'ю працівників і є технічна можливість провести відновлення.

Крім того, оператори повинні будуть протягом 30 календарних днів після виявлення пошкодження подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), план відновлення мережі або мотивоване пояснення, чому її неможливо відновити.

У плані мають бути зазначені характер пошкоджень, заплановані роботи та орієнтовні строки їх виконання.

Окремі вимоги пропонують встановити для операторів, які станом на 24 лютого 2022 року забезпечували зв'язком понад 50% домогосподарств певного населеного пункту. Вони повинні будуть підтримувати або відновити можливість надання послуг щонайменше 50% населення, яке фактично проживає у цьому населеному пункті, якщо цьому не перешкоджають руйнування інфраструктури, відсутність доступу чи форс-мажорні обставини.

Також законопроєктом передбачено, що власники або користувачі об'єктів інфраструктури на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій та деокупованих територіях не матимуть права безпідставно перешкоджати операторам у проведенні аварійно-відновлювальних робіт.

Водночас Кабінет Міністрів отримає повноваження визначати порядок відновлення та заміни технічних засобів електронних комунікацій, а також механізм компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних із відбудовою мереж, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії.

Крім цього, НКЕК зможе встановлювати мінімальні показники доступності електронних комунікаційних послуг для територій, що постраждали від війни, вести облік пошкоджених мереж і контролювати процес їх відновлення. У разі необхідності регулятор також матиме право ухвалювати рішення про тимчасове спільне використання окремих елементів мереж та інфраструктури, щоб забезпечити безперервне надання послуг зв'язку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, яким пропонується встановити адміністративне покарання за популяризацію та поширення небезпечних інтернет-челенджів серед дітей. Ініціатива передбачає накладення штрафів або призначення громадських робіт за втягнення школярів у деструктивні онлайн-активності. Також відповідальність хочуть покласти на батьків неповнолітніх порушників і керівників закладів освіти, якщо вони приховуватимуть подібні випадки.

Крім того, на розгляді парламенту перебуває ще один законопроєкт, який пропонує масштабно переглянути мовне законодавство України. Документ передбачає внесення змін до 22 чинних законів, збільшення максимальних штрафів за порушення мовних вимог до 25,5 тис. грн, розширення переліку посад, для яких володіння та використання української мови є обов'язковим, а також запровадження нових правил для бізнесу, освітньої та культурної сфер, органів державної влади й місцевого самоврядування. Окремі положення законопроєкту стосуються використання державної мови під час надання послуг і в публічному просторі.