Лавров знову згадав про переговори з Україною: коментар Михайла Подоляка

Лавров виступив з новою заявою про мирні переговори: на Банковій нагадали умови
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров вкотре заявив, що держава-агресорка нібито хоче переговорів з Україною. Водночас в Офісі президента закликали російського міністра оцінити "нові реалії" перш ніж сідати за стіл переговорів.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.
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Що сказав Лавров
Під час пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн G20 Лавров заявив, що рф не відмовляється від "серйозних пропозицій щодо мирних переговорів з Україною".
"Нагадаю вкотре: коли нас закликають до переговорів, я не пам'ятаю, щоб хоч хтось із західних колег, та й із низки інших держав, закликав до переговорів Україну", — заявив міністр.
Реакція Банкової
Михайло Подоляк, коментуючи заяву Лаврова, заявив, що росії варто припинити просувати переговори на своїх умовах і нарешті оцінити "нові реалії" війни.
"Лавров має нарешті оцінити "нові реалії на місці бойових дій" та річну тривалість "триденної війни" і припинити просувати переговори на своїх умовах. Умови зрозумілі: вивести війська з чужої території, відновити кордон 1991 року, розпочати "серйозні переговори", — написав радник голови Офісу президента.
Lavrov has to finally assess the "new realities on the ground of hostilities" & the year-long duration of the "3-day war" & stop promoting negotiations on his own terms. Terms are clear: withdraw troops from foreign territory, restore the 1991 border, begin "serious negotiations"— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023
Нагадаємо, раніше держсекретар США заявив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.