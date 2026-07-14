Комітет Ради підтримав відставку Свириденко

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Іванна Чайка редактор політичних новин

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Це питання парламент розгляне вже сьогодні. Відставка Свириденко спричинить відставку усього уряду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Свириденко

"Розглянувши заяву про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України прийняти відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко", — йдеться в документі.

У комітеті нагадали, що прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку прем’єр- міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України", — додали нардепи.

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