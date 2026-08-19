Хмара може стати міністром оборони: основні заяви кандидата

Генерал-майон Євгеній Хмара. Фото: пресслужба СБУ

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді розглядають призначення нового міністра оборони. Ним може стати генерал-майор Євгеній Хмара. Сьогодні він представляє у парламенті свої перші кроки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Основні напрямки роботи Хмари

Хмара окреслив основні напрями, на яких планує зосередитися. Серед ключових завдань він назвав посилення війська на фронті, захист військовослужбовців і розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Водночас Хмара наголосив на важливості технологій та нарощування можливостей української зброї.

За його словами, змусити Росію погодитися на мир можна лише демонструючи силу українського війська.

"Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, в першу чергу технологіями", — заявив Хмара.

Він зазначив, що завдяки розвитку далекобійних спроможностей Україна поступово розширює географію ударів по об’єктах, які забезпечують російську військову машину.

"Ми стерли дистанцію для об’єктів, які живлять війну. Вперше в історії завдаємо удару по Сибіру", — сказав кандидат.

Хмара назвав три основні пріоритети, які має реалізовувати Міністерство оборони: ситуація на фронті та посилення війська, люди й розвиток оборонної промисловості.

Окремо він наголосив на необхідності вдосконалення системи захисту українського неба.

"Працюємо над захистом неба", — зазначив Хмара.

За його словами, Україна має нарощувати власне виробництво озброєння, а застосування зброї — ставати дедалі точнішим.

Ще одним важливим завданням кандидат назвав безпосередню комунікацію з військовими. Хмара підкреслив, що хоче регулярно спілкуватися із захисниками та командирами, щоб безпосередньо отримувати інформацію з фронту.

Також Хмара розповів, що прийшов до Ради вже як цивільна особа.

"Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", стаття 26", — заявив Хмара.

Зауважимо, що цивільний статус є обов'язковою умовою для призначення на посаду міністра оборони.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 19 серпня повторно призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Посада глави МЗС залишалася вакантною понад місяць після формування нового уряду Сергія Корецького.

Перед голосуванням Сибіга заявив, що головним завданням для України залишається завершення війни, а серед пріоритетів назвав вступ до ЄС і НАТО та підтримку світового українства. Він також наголосив на необхідності посилення ППО, захисту від балістичних атак і розвитку власного виробництва зброї. Окремо дипломат заявив про намір відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу та посилювати український продовольчий експорт.