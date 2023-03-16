До Києва з візитом приїхав прем’єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш

Каріньш у Києві

Сьогодні, 16 березня, до Києва приїхав прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. В Україні він перебуває з візитом.

Про це прем'єр Латвії повідомив у Twitter.

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"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки потрібно", — написав Каріньш.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023

Нагадаємо, Україна почала отримувати перші автомобілі, передані Латвією. Ці автівки конфісковані згідно з правилами чинного латвійського законодавства у водіїв, яких спіймали на керуванні у нетверезому стані.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Додамо, у Латвії вважають, що росія не планує зупиняти військові дії в Україні. Ба більше, кремль розглядає можливість повторного наступу на Київ.