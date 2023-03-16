До Києва з візитом приїхав прем’єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Сьогодні, 16 березня, до Києва приїхав прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. В Україні він перебуває з візитом.
Про це прем'єр Латвії повідомив у Twitter.
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"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки потрібно", — написав Каріньш.
Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023
Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t
Нагадаємо, Україна почала отримувати перші автомобілі, передані Латвією. Ці автівки конфісковані згідно з правилами чинного латвійського законодавства у водіїв, яких спіймали на керуванні у нетверезому стані.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Додамо, у Латвії вважають, що росія не планує зупиняти військові дії в Україні. Ба більше, кремль розглядає можливість повторного наступу на Київ.