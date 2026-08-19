Андрій Сибіга знову очолив Міністерство закордонних справ

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

У середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила Андрія Сибігу главою Міністерства закордонних справ. "За" проголосували 266 нардепів. Ця посада більше місяця залишалася вакантною в уряді Сергія Корецького.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Що відомо про Андрія Сибігу

"Призначити Сибігу Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ", — йдеться в тексті подання на сайті парламенту.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. За освітою він юрист і фахівець із міжнародних відносин — закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "Правознавство" та "Міжнародні відносини".

Сибіга одружений, виховує трьох дітей.

У 1997–1998 роках працював аташе, третім та другим секретарем у Міністерстві закордонних справ України.

У 1998–2002 роках обіймав посади другого та першого секретаря з консульських питань у посольстві України в Польщі.

У 2002–2003 роках працював першим секретарем МЗС України.

У 2003–2008 роках обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні, а згодом департаменті МЗС. Зокрема, був начальником відділу та заступником директора департаменту.

У 2008–2012 роках працював радником-посланником посольства України в Польщі.

У 2012–2016 роках очолював Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У 2016–2021 роках був Надзвичайним і Повноважним послом України в Туреччині. У 2017 році Сибіга отримав відповідний дипломатичний ранг.

У травні 2021 року його призначили заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В ОП він відповідав за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства України.

У квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ України. Тоді ж його звільнили з посади заступника керівника Офісу президента.

У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він змінив на цій посаді Дмитра Кулебу.

У 2025 році Сибіга зберіг посаду в новому уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та був повторно призначений міністром закордонних справ України.

У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді кандидатуру Сибіги для призначення на посаду глави МЗС. Фракція "Слуга народу" після зустрічі з ним заявила про підтримку його кандидатури.

Як писали Новини.LIVE, під час виступу у Верховній Раді перед призначенням главою МЗС Андрій Сибіга назвав завершення війни головним пріоритетом України. Серед інших завдань він виокремив вступ до ЄС і НАТО, підтримку світового українства, посилення ППО та балістичного захисту.

Також Рада ухвалила закон, який розширює можливості використання транспорту, переданого Україні як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень під час воєнного стану. Гуманітарні автобуси можна буде залучати, зокрема, на міжміських і приміських маршрутах загального користування та для перевезення пільгових категорій громадян.