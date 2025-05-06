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Жінки відмовлялись від мандатів після виборів — Яковлєва

6 травня 2025 06:21
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
Верховна рада не виконує гендерну квоту у 40% — чому
Народна депутатка України Неллі Яковлєва. Фото: Новини.LIVE
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Верховна Рада України не виконує гендерну квоту у 40%, яка передбачена законодавством. Після минулих виборів жінки відмовились від своїх посад, а їхні місця посіли чоловіки.

Про це народна обраниця Неллі Яковлєва розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Народна депутатка Неллі Яковлєва заявила, що нині у парламенті гендерна квота виконується приблизно на 20%. Це зумовлено загальним скороченням обранців через різноманітні причини — виїзд з країни, кримінальні справи, відмова від мандату протягом років великої війни. Однак, у підвалинах проблеми лежить ситуація, яка виникла ще на виборах. 

"Коли були перші вибори, коли була застосована гендерна квота, багато виборчих штабів просто шукали кандидаток або у школах, або лікарнях. Ми розуміємо, що до виборчого списку включають або лікарів, або вчителів. Питання полягає в чому? Жінок включають, вони виконують свою публічну місію. Або ми говоримо про жінок, які мають певну підтримку в територіальних громадах, характеризуються позитивним своїм іміджем. І потім вони пишуть відмову від мандата і заходять відповідно чоловіки, які можливо не з такою чистою репутацією і були у нижній частині списку", — зазначила Яковлєва.

Нині парламент працює над проєктом, який би унеможливив подібні інциденти на майбутніх виборах. 

"Зараз у нас є законодавча ініціатива, яка передбачає посилення гендерної квоти. Відповідно ми хочемо зробити так, що, якщо зі списку вибуває жінка, вона пише відмову від мандату, то наступна заходить теж жінка. Таким чином ми витримаємо ці 40%, щоб гендерна квота була дійсно забезпечена, а не просто існувала у нас в законодавстві", —  додала народна обраниця.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський покладає великі надії щодо ратифікації угоди про корисні копалини.Також народний депутат Анатолій Бурміч поскаржився на низьку зарплатню.

Верховна Рада вибори гендер політики народні депутати
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