Україна підписала двосторонню угоду про гарантії безпеки з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський та іспанський прем'єр Педро Санчес. Фото: Офіс Президента України

Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у понеділок, 27 травня.

Читайте також:

Підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Іспанією

У понеділок, 27 травня, у Мадриді Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Педро Санчесом підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

"Іспанія виділяє Україні рекордний пакет воєнної допомоги на 1,13 млрд євро на 2024 рік та 5 млрд євро упродовж трьох років", — заявив Зеленський після зустрічі з прем'єром Іспанії.

За його словами, в угоді викладені такі сфери співпраці — гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії.

"Це ті теми, які охоплює договір. Іспанія зобов'язується надалі підтримувати на мільярд євро, щоб посилити спроможність України. Це протиповітряна оборона, щоб захистити цивільних, інфраструктуру, міста", — додав Зеленський.

Також сторони обговорили подальше посилення нашої ППО й про те, як Іспанія може цьому допомогти.

"Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру — всіма засобами", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський наголошував на тому, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

За словами Президента України Володимира Зеленського, Україна виносить на Саміт миру три пункти: про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципом "всіх на всіх".