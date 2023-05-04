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Суд відмовив Трампу у позові проти New York Times

4 травня 2023 07:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Суд відмовив Трампу у позові проти New York Times
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Russell Cheyne
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Верховний суд Нью-Йорка відхилив позов Дональда Трампа проти видання New York Times. Трамп звинувачував ЗМІ у спробі за допомогою його племінниці Мері отримати податкові документи самого експрезидента.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Суд проти Трампа

Верховний суд Нью-Йорка відхилив позов Дональда Трампа до журналістів видання New York Times, яких звинуватив у "підступній змові", метою якої нібито було отримання його, Трампа, податкових даних.

Заяви Трампа, як заявив суддя Роберт Рід, "не відповідають конституційному закону", який дозволяє представникам ЗМІ брати участь у законному зборі інформації. 

"Ці дії є основою захищеної першої поправки", — наголосив Рід.

Претензії експрезидента

У судовому позові колишнього президента США йшлося про те, що журналісти видання намагалися знайти племінницю Трампа Мері.

З її допомогою, стверджували адвокати Дональда Трампа, New York Times намагалося отримати певні податкові документи.

Нагадаємо, що кілька днів тому інший суд відмовив Трампу в анулюванні звинувачень у справі про зґвалтування.

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