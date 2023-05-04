США: Росія рано чи пізно захоче переговорів з Україною

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі. Фото: REUTERS

Російська сторона рано чи пізно зрозуміє, що втрати перевищують вигоди. І це може стати початком переговорів. Адже досягти цілей лише військовим шляхом буде непросто.

Про це заявив Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі в інтерв'ю виданню Foreign Affairs.

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Міллі наголосив, що РФ вже зазнала серйозних втрат у розв`язаній нею війні. Крім того, російська економіка серйозно постраждала через санкції.

"Вони прийдуть до висновку, що вартість перевищує вигоду, і це буде час щось зробити, принаймні з точки зору переговорів. Можливо, цей час ще не настав — я не можу читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але в певний момент, якщо він раціональний, йому потрібно це зробити. Він міг би зробити це сьогодні ввечері; він міг закінчити війну цієї ночі. Звичайно, він має внутрішні політичні обмеження російської політики. Але їм доведеться це зрозуміти, тому що вони не переможуть", — заявив генерал США Марк Міллі.

Він також підкреслив, що Росії доведеться визнати, що їй не вдасться виграти цю війну.

"Зараз українці мають здатність атакувати, вони можуть проводити наступальні операції, а також мають здатність оборонятися, значно покращену порівняно з тим, що вони мали лише рік тому для звичайних операцій. Тому я вважаю, що їхні можливості значно зросли. Таким чином, вони можуть атакувати або захищатися", — додав Міллі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі. Під час зустрічі обговорили можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх дій України.