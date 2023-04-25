США передадуть танки Abrams Україні: назвали терміни

Американські танки М1 Abrams, які США передадуть Україні. Фото: Defense Visual Information Di / NARA & DVIDS Public Domain Archive

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що танки М1 Abrams, які Сполучені Штати згодом передадуть в Німеччину, призначені тільки для навчань українських військових у Графенвері. Ці Abrams відрізнятимуться від бойових танків, які передадуть Україні окремо.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Чи танки Abrams тільки для навчання

"Ці танки (які будуть відправлені до Німеччини. — Ред) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", — зазначив представник оборонного відомства США.

За його словами, навчальні танки виділяються не з запасів американської армії, а з інших місць зберігання, що значно пришвидшить їхню підготовку та доставку Україні.

Він також зазначив, що бойові М1 Abrams, призначені для застосування українськими військами безпосередньо в реальних умовах, будуть оснащені згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Райдер також висловив сподівання, що підготовка особового складу ЗСУ до використання американських танків та передача окремих бойових одиниць М1 Abrams в Україну відбудуться до кінця цього року.

Нагадаємо, що наразі США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

Також ми повідомляли, що представники Великої Британії та США висловили своє засудження на адресу Росії на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вторгнення Росії в Україну призвело до багатьох страждань та втрат для українського народу.

Додамо, що Сполучені Штати почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.