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Женщины отказывались от мандатов после выборов — Яковлева

6 мая 2025 06:21
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
Верховная рада не выполняет гендерную квоту в 40% — почему
Народный депутат Украины Нелли Яковлева. Фото: Новини.LIVE
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Верховная Рада Украины не выполняет гендерную квоту в 40%, которая предусмотрена законодательством. После прошлых выборов женщины отказались от своих должностей, а их места заняли мужчины.

Об этом народная избранница Нелли Яковлева рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Народный депутат Нелли Яковлева заявила, что сейчас в парламенте гендерная квота выполняется примерно на 20%. Это обусловлено общим сокращением избранников по различным причинам — выезд из страны, уголовные дела, отказ от мандата в годы большой войны. Однако, в основе проблемы лежит ситуация, которая возникла еще на выборах.

"Когда были первые выборы, когда была применена гендерная квота, многие избирательные штабы просто искали кандидаток или в школах, или больницах. Мы понимаем, что в избирательный список включают или врачей, или учителей. Вопрос заключается в чем? Женщин включают, они выполняют свою публичную миссию. Или мы говорим о женщинах, которые имеют определенную поддержку в территориальных общинах, характеризуются положительным своим имиджем. И потом они пишут отказ от мандата и заходят соответственно мужчины, которые возможно не с такой чистой репутацией и были в нижней части списка", — отметила Яковлева.

Сейчас парламент работает над проектом, который бы сделал невозможным подобные инциденты на выборах в будущем.

"Сейчас у нас есть законодательная инициатива, которая предусматривает усиление гендерной квоты. Соответственно мы хотим сделать так, что, если из списка выбывает женщина, она пишет отказ от мандата, то следующая заходит тоже женщина. Таким образом мы выдержим эти 40%, чтобы гендерная квота была действительно обеспечена, а не просто существовала у нас в законодательстве", — добавила народная избранница.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский возлагает большие надежды относительно ратификации соглашения о полезных ископаемых. Также народный депутат Анатолий Бурмич пожаловался на низкую зарплату.

Верховная Рада выборы гендер политики народные депутаты
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