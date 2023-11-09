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Зеленский пригласил президента Парагвая присоединиться к саммиту украинской гуманитарной инициативы

9 ноября 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский пригласил президента Парагвая присоединиться к саммиту украинской гуманитарной инициативы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей Паласиосом. Он пригласил его присоединиться к саммиту украинской гуманитарной инициативы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Зеленского с Паласиосом

Украинский лидер поблагодарил за позицию относительно российской агрессии против Украины, в частности на уровне Организации Объединенных Наций.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между Украиной и Парагваем, углублению отношений государства с другими странами Латинской Америки и ситуации на Ближнем Востоке.

"Рассказал Президенту о встречах на уровне советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров стран по обсуждению пунктов Формулы мира. Отметил, что Украина планирует провести Глобальный саммит по имплементации Формулы мира, и пригласил Парагвай присоединиться к его подготовке", — рассказал Зеленский.

Он пригласил президента Республики Парагвай принять участие в саммите украинской гуманитарной инициативы, который состоится в Киеве 25 ноября.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал самые горячие направления фронта за эти сутки. Он также рассказал о работе с партнерами ради систем противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидеры стран обсудили выполнение Формулы мира, которая год назад была презентована в Индонезии.

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