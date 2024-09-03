Зеленский рассказал Трюдо о последствиях удара по Полтаве

Зеленский общался по телефону с премьером Канады Трюдо — ключевое из разговора
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства сообщил канадскому лидеру о ходе спасательной операции на месте попадания российской ракеты в Полтаве.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram во вторник, 3 сентября.
Удар по Институту связи в Полтаве
"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Проинформировал о спасательной операции после российских обстрелов Полтавы. Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", — сообщил Зеленский.
Лидеры стран также обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Зеленский рассказал Трюдо о текущих потребностях наших сил обороны, среди которых дополнительные системы ПВО и бронированная техника.
Отдельно стороны обсудили совместную работу в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения о безопасности, подписанного 24 февраля текущего года.
Также президент призвал канадского премьер-министра усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора.
"В конце обсудили подготовку предстоящей в Канаде тематической конференции по пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", — сообщил Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!