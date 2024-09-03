Зеленский рассказал Трюдо о последствиях удара по Полтаве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства сообщил канадскому лидеру о ходе спасательной операции на месте попадания российской ракеты в Полтаве.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram во вторник, 3 сентября.

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"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Проинформировал о спасательной операции после российских обстрелов Полтавы. Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", — сообщил Зеленский.

Лидеры стран также обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Зеленский рассказал Трюдо о текущих потребностях наших сил обороны, среди которых дополнительные системы ПВО и бронированная техника.

Отдельно стороны обсудили совместную работу в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения о безопасности, подписанного 24 февраля текущего года.

Также президент призвал канадского премьер-министра усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора.

"В конце обсудили подготовку предстоящей в Канаде тематической конференции по пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", — сообщил Зеленский.