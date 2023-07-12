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Зеленский назвал три приоритета для Украины на сегодняшнем саммите НАТО

12 июля 2023 10:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский назвал три приоритета для Украины на сегодняшнем саммите НАТО
Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день для Украины есть три приоритета для переговоров на саммите НАТО. О них он будет говорить с лидерами стран Североатлантического союза.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

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Президент отметил, что речь будет идти о:

  • новых пакетах военной помощи;
  • приглашении в НАТО, когда разрешат условия безопасности;
  • гарантиях безопасности для Украины по пути в НАТО.

"Первый — новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе — считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье — мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения

Ранее Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".

Напомним, президент Украины 12 июля встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, которую поднимут на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

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