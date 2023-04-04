Если завтра выборы: как организовать голосование во время войны

Перспектива ближайших выборов не выгодна обеим сторонам в украинском политическом лагере. Фото: УНИАН

Этой осенью в Украине завершается официальный мандат на исполнение своих полномочий у народных депутатов. По логике вещей, нужно проводить выборы, если бы не одно весомое "но". Имя ему — война. Ведь согласно букве закона о военном положении, выборы в стране во время войны запрещено проводить. Тем не менее, в последнее время все больше ходят слухи, что избирательную кампанию таки могут начать, а некоторые из политических деятелей уже начинают раскручивать колесо скрытой агитации.

Новини.LIVE попыталось разобраться, насколько возможно в нынешних условиях проводить выборы и что из этого может выйти.

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Почему заговорили о выборах

Следует сказать, что слухи о возможности проведения выборов начали набирать вес еще с прошлого года. Есть две причины, почему они возникают.

"Сразу скажу, что я очень скептически отношусь к этому", — анализирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Во-первых, объясняет он, это связано с тем, что были и есть ожидания относительно скорой победы, что вот-вот закончится война. Тем более что некоторые должностные лица обещали это, намекали на это. А если идут такие разговоры, то возникает понимание, что сразу после войны нужно готовиться к выборам. В этом убеждены во власти, и этого ждет оппозиция.

Выборы два в одном

А вот здесь мы подходим ко второй причине появления "избирательных" слухов.

Во власти и кое-кто в оппозиции убеждены, что поскольку сейчас у действующего Президента Владимира Зеленского очень высокие рейтинги, то он победил бы на президентских выборах уже в первом туре, если бы выборы состоялись сейчас. Соответственно, выгодно провести и президентские, и парламентские выборы как можно скорее, не дожидаясь, когда полностью завершится война, и даже если возникнет условная возможность "поставить" войну на паузу, временно прекратить военное положение и провести выборы.

"Это политтехнологически выгодно, пока у власти высокие рейтинги. Такая логика, я бы сказал, как политико-психологический стимулятор влияет на наших политиков. И, как это ни парадоксально, — на нашу оппозицию тоже. Вот две причины, почему эта тема обсуждается", — поделился мыслями Фесенко.

У Зеленского высокие рейтинги. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

В то же время, он отметил, что очень сомневается в реальности реализации таких действий.

Есть ли предпосылки окончания войны

Будем откровенны, есть огромные сомнения, что война завершится в ближайшие месяцы, как бы ни хотелось обратного.

Я пока не вижу никаких (подчеркиваю!) никаких предпосылок для окончания войны. Я вообще считаю, что прогнозы некоторых наших военных руководителей и политиков о том, что вот весной или летом мы уже освободим Крым, война завершится — это, скажем так, не соответствует действительности", — отмечает политолог.

Напротив, добавляет он, если обратить внимание, наши западные партнеры говорят о рисках затягивания войны.

При этом, обращает внимание Фесенко, речь не идет о затягивании войны в нынешних формах, поскольку интенсивные и длительные боевые действия не возможны как для нас, так и для россиян.

"А вот затягивание войны в тех формах, в которых она была на Донбассе с 2014 по февраль 2022 года, это — по всей вероятности", — уверен аналитик.

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

"Если военная ситуация как-то стабилизируется, то, думаю, не раньше осени: сентября — начале октября", — предположил он.

Временный мир для выборов

Если предположить, что боевые действия "случайно" действительно перейдут в режим малой интенсивности, это не означает ее полного завершения.

Между тем, предполагает Фесенко, власть вдруг сочтет это условным завершением войны и будет попытка заявить народу о временном прекращении военного положения для того, чтобы провести выборы.

"Ведь осенью, в конце октября, у нас должны быть парламентские выборы", — напоминает политолог.

По его словам, если интенсивные боевые действия завершатся в сентябре, то выборы просто физически не успеют провести в следующем месяце. Поскольку даже на проведение досрочных выборов уходит минимум два месяца.

"Это — одна причина, почему выборы осенью мало вероятны", — подчеркнул Фесенко.

Чтобы выборы пришли, Президент должен уйти

Вторая причина того, что назначение волеизъявления не состоится потому, что властям не выгодно проводить сначала парламентские, а затем президентские выборы.

Фото: УНИАН

"Насколько я знаю и понимаю рассматриваемый сценарий (и этот сценарий достаточно логичен), выборы должны состояться одновременно — и парламентские, и президентские. А это возможно только весной следующего года. Не раньше. Когда в конце марта должны быть очередные президентские выборы", — раскрыл замыслы политверхушки Фесенко.

Он убежден, что такой вариант хода событий более вероятен в сложившейся ситуации. Потому что для того, чтобы проводить президентские выборы осенью, это должны быть досрочные выборы. А для этого Президент, как требует Конституция, должен подать в отставку. А это рискованный сценарий. Особенно в условиях, когда война не завершена. И даже в условиях прекращения боевых действий, этот шаг будет выглядеть сомнительно и неуместно. А главное (и это трезво оценивают серьезные эксперты и у нас, и за рубежом) — поскольку нет предпосылок, чтобы война завершилась в ближайшие полгода, проводить выборы в условиях незавершенной войны — это подвергать себя огромной критике как внутри страны, так и за рубежом.

Как собрать избирателей

Еще одним фактором, который может надежно поставить на паузу избирательный процесс является отсутствие на сегодняшний день объективных возможностей организовать выборы.

"Я пока не знаю сценариев, как эти проблемы преодолевать. В частности, речь идет о том, что у нас не менее 5 миллионов человек находится за границей, и у нас нет опыта организации таких масштабных выборов за рубежом", — подчеркнул Фесенко.

Многие украинцы выехали с началом полномасштабного вторжения. Фото: УНИАН

Например, раньше у нас на заграничных участках при дипучреждениях голосовало несколько десятков тысяч избирателей. А как сейчас организовать выборы для нескольких миллионов? Ответа пока нет.

Идея устроить электронное голосование вызовет яростное сопротивление и критику. Как со стороны оппозиции, так и со стороны общественных структур. И, думается, это тоже с сомнением будет воспринято нашими западными партнерами. Поскольку сегодня нет надежных инструментов защиты такого голосования.

Кроме того, не нужно забывать, что у нас еще есть несколько миллионов перемещенных лиц внутри страны, а реестр избирателей привязан к месту жительства каждого гражданина. Как навести с ним порядок, если этого не удается сделать, скажем, в таком щекотливом деле как мобилизация, определив, кто, где из военнообязанных сейчас находится.

Таким образом, все эти сугубо организационные проблемы объективно будут мешать проведению выборов. А тем более — в условиях незавершенной войны. Или все же отважится на выборы власть — вопрос открытый.