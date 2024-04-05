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Украинский вопрос "портит" выборы в Польше, или Почему Туск подыгрывает националистам

5 апреля 2024 18:10
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбина Трубенкова
Альбина Трубенкова
Журналист (Польша)
Местные выборы в Польше: спекуляции на украинском вопросе
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Leszek Szymański
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбина Трубенкова
Альбина Трубенкова
Журналист (Польша)

Польша проходит свой "второй круг" выборов — парламентские были осенью, приближаются местные, и ситуация становится все более интересной. На выборах в местные органы власти тоже, как и на предыдущих, разыгрывается "украинский вопрос", но уже с несколько иными целью, средствами и акцентами.

Детальнее о местных выборах в Польше рассказывает журналистка Новини.LIVE в Варшаве Альбина Трубенкова.

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Предыдущей власти Польши — консерваторам "Права и справедливости" Ярослава Качиньского — перед парламентскими выборами 2023 вменяли якобы слишком проукраинскую позицию, что привело к проблемам польских перевозчиков и фермеров.

Это сработало, потому что даже в самых "прописовских" регионах востока Польши однопартийцы Качиньского получили значительно меньшую поддержку, чем ожидалось.

С приходом ко власти коалиции центристов и либералов (коалиции "13 декабря", как ее еще называют в Польше по дате начала работы правительства Дональда Туска), казалось бы, эти вопросы будут решены. По крайней мере, у нынешнего премьера РП хорошие контакты с Брюсселем, и все, в том числе в Украине, надеялись, что напряжение спадет, фермеры получат очередные дотации Евросоюза и блокирование границы прекратится. Но этого не вышло.

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Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе. Фото: google.com

То есть дотации есть, но и протесты есть. Они даже разрослись, все мы видели сцены с разбрасыванием украинского зерна или "фермерами", или пророссийскими представителями определенных политических сил, в частности, праворадикальной "Конфедерации".

В самом деле, почему Туск не разогнал протесты на границе? Это ведь не его базовый электорат — за "Гражданскую коалицию", как правило, голосует избиратель городов, большинство — с высшим образованием. Но, как показывают социологические исследования, основная масса граждан Польши поддерживает протесты фермеров.

Конечно, граждане с правыми взглядами протесты поддерживают больше всего: среди них таких 93%. Сторонники "Конфедерации" — на 100% поддерживают. И даже среди избирателей Туска их 63%. У партнеров по нынешней правящей коалиции ситуация следующая: избиратели "Третьего пути" — 85%, "Левица" — 60%.

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Протесты фермеров на границе. Фото: google.com

То есть все эти люди терпят блокаду дорог и границ, о чем свидетельствует опрос СBOS (Центра исследования общественного мнения), проведенного 7 марта. Правда, 73% опрошенных выступают против уничтожения украинской продукции, что уже хорошо.

И это ответ, почему разгона фермеров не будет. По меньшей мере, до апрельских выборов в местное самоуправление в Польше. Но реалистично — до июньских выборов в Европарламент, от которых премьер Туск как лидер европейского уровня очень зависит.

"До создания новой коалиции некоторые обвиняли предыдущее правительство Матеуша Моравецкого (премьер-министр во времена, когда правящей партией была "ПиС". — Ред.) в том, что он был слишком проукраинским, например, это говорила "Конфедерация". Теперь уже правительство Дональда Туска или коалиция обвиняет партию "Право и справедливость" в недостаточной проукраинскости, поскольку она не смогла достичь согласия, например, в вопросах зерна. Поэтому мне кажется, что речь идет о своего рода внутренних политических играх", — отметила в комментарии нашему изданию профессор Варшавского университета, социолог Мирослава Грабовская, подчеркивая наличие украинского фактора уже в течение двух избирательных кампаний в Польше.

Немного мести и далеко идущих планов?

Но почему сейчас Туск быстро не решит эти проблемы? Здесь нам снова пригодятся социологические исследования.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: google.com

В преддверии прошлогодних парламентских выборов на фоне протестов фермеров значительно возросла поддержка Конфедерации, которая и сейчас делает на этом свой политический капитал. То есть в прошлом году на волне протестов у конфедератов поддержка взлетела с 7% до 13-14%. Но результат в "Конфедерации" оказался довольно скромный — 7% в Сейме. Может, потому что хайп на протестах не привел к каким-то сдвигам в этом вопросе?

По состоянию на 22 марта, если бы выборы в Сейма состоялись сейчас, "Конфедерация" получила бы 13%, сообщает CBOS. Партия Туска — 29%, а Качиньского — 24%.

Итак, если бы вопрос с протестами фермеров удалось решить быстро, самым полезным для них способом (потому что их поддерживает общество), политический капитал "Конфедерации" мог вырасти еще больше. На самом деле, усиление радикальных националистов не входит в задачи нынешней власти: конфедераты отобрали бы часть голосов партнеров по правящей коалиции (речь идет о PSL — Польской крестьянской партии, входящей в блок "Третий путь", в целом блок потерял 3%).

Между тем поддержка "Конфедерации" продолжает расти — только за март они прибавили 2%. В то же время "ПиС", не проявляющий слишком активной позиции по отношению к фермерам, потерял 5%. И это тоже выгодно Туску — главный политический конкурент продолжает терять позиции. Поэтому риторика "ни вашим, ни нашим" сейчас оптимальна для политика.

Примечательно, что после встречи глав правительств Украины и Польши Дональда Туска и Дениса Шмыгаля 28 марта польский премьер заявил следующее:

"Мы говорили о вопросах, которые вызывают эмоции у определенных социальных или профессиональных групп. Мы ищем хорошие решения для обеих сторон, и в вопросе сельского хозяйства шагнули вперед. Во-первых, как мы договорились еще в Киеве, Польша начала дипломатическое наступление с целью блокирования импорта российского и белорусского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, и мы достигли эффекта, эквивалентного эмбарго. Мы все еще ждем окончательного, формального решения, но кажется, что мы действительно на шаг приблизились к тому, чтобы ЕС обложил российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию 50% пошлин, что де-факто означает выполнение нашей общей цели — блокирование российского и белорусского экспорта".

Украинский вопрос "портит" выборы в Польше, или почему Туск подыгрывает националистам - фото 4
Дональд Туск и Денис Шмигаль. Фото: google.com

Это уже заявка на победу, которая будет подана избирателю и сыграет как против правого "ПиС" (потому что они не смогли договориться с Брюсселем), так и против "Конфедерации" с ее пророссийскими взглядами и за сохранение торговли с Россией и Беларусью.

Таким образом, украинский вопрос немного испортил польские местные выборы, потому что им продолжают жонглировать по разным направлениям. Слишком шаткая на сегодняшний день стабильность в самой правящей коалиции, чтобы действовать решительно, в частности, против пророссийских сил в Польше. Но есть шанс, что националистам не удастся сильно подняться.

Поэтому комплексное решение Еврокомиссии относительно российского и белорусского экспорта, даже несмотря на болезненные ограничения для украинского, является сегодня оптимальным решением. И главное, потому что прозрачное взвешенное решение на уровне ЕС уже не позволило бы националистическим, пророссийским силам спекулировать на украинском вопросе. Ведь так?

Польша
выборы
протесты
политики
фермеры
Дональд Туск

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