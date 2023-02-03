Африканские союзники: кто поддержал россию - перечень стран

"Грустная лошадка" совершила очередной забег по беднейшим африканским странам

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно завершил свое очередное африканское турне. Это уже второй случай за последние полгода, когда кремль отправляет Лаврова в Африку: первый визит состоялся в июле 2022 года и запомнился не в последнюю очередь тем, что в Эфиопии перед российским министром в знак уважения насыпали на пол свежего сена.

Новини.LIVE рассказывают, кого россия сейчас считает в своих стратегических партнерах на африканском континенте и как живут страны, с которыми кремль пытается наладить дипломатические отношения — за неимением других альтернатив.

Эритрея

Население: ориентировочно 6 млн человек (официальная перепись не проводилась).

Территория: 117 600 км² (чуть меньше Греции, но больше КНДР).

Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $2078 (183 место в мире из 196).

Индекс демократии: 153 место в мире из 167.

Средняя продолжительность жизни населения: 64 года у мужчин, 69 лет у женщин.

Уровень грамотности: 84,4% мужчин; 68,9% женщин.

Город Декемхаре, Эритрея. Фото: David Stanley / Wikimedia commons

Страна, о существовании которой 99,99% россиян узнали в марте 2022 года, когда стало известно, что Эритрея проголосовала против резолюции ООН, осуждающей российское вторжение в Украину, составив таким образом компанию Беларуси, Сирии, КНДР и самой россии.

Эритрея — сравнительно молодое государство: независимость она получила в 1993 году, отделившись после длительной войны от Эфиопии. В последние 30 лет государство возглавляет президент Исаяс Афеверки — что, видимо, не может не импонировать владимиру путину, до сих пор не дотянувшему до этого рекорда.

Согласно конституции (а в Эритрее она есть), президента должен избирать парламент раз в 5 лет, но начиная с 1993 года президентские выборы в стране не состоялись ни разу. Выборы в парламент — так называемую Национальную ассамблею — тоже не проводились с самого момента его основания в 1997 году, хотя они также прописаны в конституции.

Партия в стране существует только одна — "Народный фронт за демократию и справедливость", и возглавляет ее бессменный президент Исаяс Афеверки. По данным Amnesty International, за время существования правительства Афеверки в тюрьму было брошено более 10 000 политических заключенных.

Эритрея считается одной из самых бедных стран мира. Основа ее экономики — аграрный сектор, а также экспорт цинковой и медной руды. С 1998 года президент Афеверки ввел для эритрейских мужчин пожизненную службу в армии, и это (заодно с тотальной нищетой и политическими репрессиями) заставляет эритрейцев массово эмигрировать из страны.

В январе 2023 года Эритрею впервые посетил глава российского МИД Сергей Лавров — до этого кремль, несмотря на "дружеское" голосование представителей Эритреи в ООН, визитами лиц такого ранга своих "союзников" не баловал.

Визит Лаврова в Эритрею

В эритрейской столице Лаврова приветствовали женщины с пучками травы в руках, протанцевавшие в честь высокого гостя вокруг местного памятника Пушкину. Однако главный интерес кремля здесь вовсе не Пушкин: на территории современной Эритреи расположена бывшая база советского ВМФ Нокра, которую рф надеется восстановить.

Королевство Эсватини

Население: 1,1 млн человек.

Территория: 17 363 км² (чуть меньше Черногории).

Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $11054 (118 место в мире из 196).

Индекс демократии: 128 место в мире из 167.

Средняя продолжительность жизни населения: 58,6 лет.

Бывший протекторат Великобритании, почивший независимость в 1968 году. До 2018 года страна называлась Свазиленд, что по-английски значит "земля народа свази". Новое название Эсватини означает то же самое, но уже на языке свази. Одной из причин переименования называют путаницу между английскими названиями Свазиленда и Швейцарии — Swaziland и Switzerland.

Королевством Эсватини с 1986 года правит король Мсвати III, который считается самым богатым человеком страны: его состояние которого оценивается в 200 млн долларов. Мсвати III является последним абсолютным монархом африканского континента: хотя в Эсватини и существует парламент, однако деятельность политических партий запрещена, поэтому эсватинский парламент играет чисто декоративную роль.

Ключевые должности в правительстве занимают родственники и дети Мсвати III от его 15 жен (в общей сложности у Мсвати 36 детей). В частности, старшая дочь короля Сиханизо Дламини возглавляет министерство информационных технологий и связи.

В стране неоднократно проходили массовые протесты оппозиции, которая обвиняет короля в расхищении государственной казны ради обеспечения роскошного образа жизни его самого и его семьи.

В 2019 году Эсватини заняла первое место в мире по количеству ВИЧ-инфицированного населения: вирусом иммунодефицита человека заражено 27,9% взрослого населения страны. Чтобы преодолеть проблему СПИДа, Мсвати III еще в 2001 году провозгласил курс на девичье целомудрие, запретив вступать в половые связи девушкам младше 21 года. Нарушители запрета были обязаны заплатить в качестве штрафа одну корову или 152 доллара. Через несколько недель король сам нарушил собственный закон, взяв себе восьмой женой несовершеннолетнюю девушку — и дисциплинированно оштрафовал сам себя на одну корову.

Ежегодно в Эсватини проводится так называемая умхланга, или "танец тростника": тысячи женщин собирают тростник для строительных работ во дворце королевы-матери (которая носит почетный титул "Большая Слониха"), а затем танцуют полуобнаженными перед королем. Во время праздника король имеет право выбрать себе одну из танцовщиц в качестве очередной супруги.

Лавров в Эсватини. Фото: MFA Russia

Во время своего январского визита в Эсватини Лавров пригласил короля Мсвати посетить саммит "Россия — Африка", который должен пройти в Санкт-Петербурге в июле. Осенью прошлого года Мсвати III уже участвовал в аналогичном саммите в Сочи.

Уганда

Население: 44,7 млн человек.

Территория: 236 040 км² (приблизительно равна территории Румынии).

Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $3018 (168 место в мире из 196).

Индекс демократии: 100 место в мире из 167.

Средняя продолжительность жизни населения: 63,4 лет.

Бывший протекторат Великобритании, одна из самых бедных стран мира (около трети угандийцев живет за чертой бедности). По данным на 2019 год, Уганда занимает 11 место по количеству ВИЧ-инфицированных — носителями вируса являются 4,8% населения. Главный экспортный продукт страны — кофе.

Последние 37 лет страной руководит бессменный президент Йовери Кагута Мусевени. В 2005 году он внес в Конституцию поправку, согласно которой количество сроков президентства неограничено. В результате Мусевени остается в своей должности уже шесть каденций подряд.

В марте 2022 года Уганда воздержалась во время голосования резолюции ООН об осуждении вторжения рф в Украину. После июльского визита Сергея Лаврова министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил в интервью "Голосу Америки", что его страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям. "Им (россия и Украина. — Ред.) нужно научиться жить в мире между собой, научиться уважать друг друга и научиться признавать, что в этом мире для всех достаточно места", — сказал он.

В сентябре сын президента Мусевени и его потенциальный преемник, главнокомандующий сухопутными силами Уганды Мухузи Кайнеругаба открыто поддержал россию. "Президенту путину не обязательно угрожать ядерной войной. Мы его слышим. Нападение на россию — это нападение на Африку!" — написал он в своем Twitter-аккаунте.

President Putin does not have to threaten nuclear war. We hear him. An attack on Russia is an attack on Africa! pic.twitter.com/r2Xpe56V5Q — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) September 24, 2022

Надо сказать, что в сфере экстремального блогинга "принц" Кайнеругаба считается угандийским аналогом Дмитрия Медведева, который тоже любит писать в Twitter в измененном состоянии сознания. Так, в течение осени 2022 года Кайнеругаба успел пригрозить в соцсетях войной соседней Кении, а также признаться в любви новоизбранному премьеру Италии Джордже Мелони, пообещав подарить ей сто коров, а если подарок не будет принят, то войска Уганды якобы захватят Рим "за несколько дней".

Республика Конго

Население: 5,6 млн человек.

Территория: 342 000 км² (чуть больше Финляндии).

Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $4682 (152 место в мире из 196).

Индекс демократии: 137 место в мире из 167.

Средняя продолжительность жизни населения: 60 лет у мужчин, 63 года у женщин.

Бывшая заморская территория Франции, получившая независимость в 1960 году. На фоне Уганды, Эсватини и Эритреи Республика Конго (не путать с Демократической Республикой Конго) выглядит довольно процветающим государством: на территории страны есть месторождения нефти, природного газа, калийных солей, а также золота, свинца и цинка.

С 1979 года страной руководит президент Дени Сассу-Нгессо. Он мог бы стать рекордсменом среди африканских (и не только) диктаторов по продолжительности правления, если бы не пятилетний перерыв в 90-х годах, когда Сассу-Нгессо сначала проиграл очередные выборы, а затем вернулся на президентский пост на штыках армии соседней Анголы, вторгшейся в Республику Конго в 1997 году.

С тех пор Сассу-Нгессо выборы уже не проигрывал и по сей день является не только президентом страны, но и по совместительству министром обороны, министром госбезопасности и министром внутренних дел.

Лавров в Конго. Фото: MFA Russia

В июле Республику Конго посетил министр иностранных дел рф Сергей Лавров. По итогам визита он заявил, что россия и Конго заинтересованы в том, чтобы "наращивать военное и военно-техническое сотрудничество".