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Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

3 февраля 2023 17:01
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Африканские союзники: кто поддержал россию - перечень стран
"Грустная лошадка" совершила очередной забег по беднейшим африканским странам
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно завершил свое очередное африканское турне. Это уже второй случай за последние полгода, когда кремль отправляет Лаврова в Африку: первый визит состоялся в июле 2022 года и запомнился не в последнюю очередь тем, что в Эфиопии перед российским министром в знак уважения насыпали на пол свежего сена.

Новини.LIVE рассказывают, кого россия сейчас считает в своих стратегических партнерах на африканском континенте и как живут страны, с которыми кремль пытается наладить дипломатические отношения — за неимением других альтернатив.

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Эритрея

Население: ориентировочно 6 млн человек (официальная перепись не проводилась).
Территория: 117 600 км² (чуть меньше Греции, но больше КНДР).
Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $2078 (183 место в мире из 196).
Индекс демократии: 153 место в мире из 167.
Средняя продолжительность жизни населения: 64 года у мужчин, 69 лет у женщин.
Уровень грамотности: 84,4% мужчин; 68,9% женщин.

 

Еритрея
Город Декемхаре, Эритрея. Фото: David Stanley / Wikimedia commons

Страна, о существовании которой 99,99% россиян узнали в марте 2022 года, когда стало известно, что Эритрея проголосовала против резолюции ООН, осуждающей российское вторжение в Украину, составив таким образом компанию Беларуси, Сирии, КНДР и самой россии.

Эритрея — сравнительно молодое государство: независимость она получила в 1993 году, отделившись после длительной войны от Эфиопии. В последние 30 лет государство возглавляет президент Исаяс Афеверки — что, видимо, не может не импонировать владимиру путину, до сих пор не дотянувшему до этого рекорда.

Согласно конституции (а в Эритрее она есть), президента должен избирать парламент раз в 5 лет, но начиная с 1993 года президентские выборы в стране не состоялись ни разу. Выборы в парламент — так называемую Национальную ассамблею — тоже не проводились с самого момента его основания в 1997 году, хотя они также прописаны в конституции.

Партия в стране существует только одна — "Народный фронт за демократию и справедливость", и возглавляет ее бессменный президент Исаяс Афеверки. По данным Amnesty International, за время существования правительства Афеверки в тюрьму было брошено более 10 000 политических заключенных.

Эритрея считается одной из самых бедных стран мира. Основа ее экономики — аграрный сектор, а также экспорт цинковой и медной руды. С 1998 года президент Афеверки ввел для эритрейских мужчин пожизненную службу в армии, и это (заодно с тотальной нищетой и политическими репрессиями) заставляет эритрейцев массово эмигрировать из страны.

В январе 2023 года Эритрею впервые посетил глава российского МИД Сергей Лавров — до этого кремль, несмотря на "дружеское" голосование представителей Эритреи в ООН, визитами лиц такого ранга своих "союзников" не баловал.

Еритрея
Визит Лаврова в Эритрею

В эритрейской столице Лаврова приветствовали женщины с пучками травы в руках, протанцевавшие в честь высокого гостя вокруг местного памятника Пушкину. Однако главный интерес кремля здесь вовсе не Пушкин: на территории современной Эритреи расположена бывшая база советского ВМФ Нокра, которую рф надеется восстановить.

Королевство Эсватини

Население: 1,1 млн человек.
Территория: 17 363 км² (чуть меньше Черногории).
Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $11054 (118 место в мире из 196).
Индекс демократии: 128 место в мире из 167.
Средняя продолжительность жизни населения: 58,6 лет.

Бывший протекторат Великобритании, почивший независимость в 1968 году. До 2018 года страна называлась Свазиленд, что по-английски значит "земля народа свази". Новое название Эсватини означает то же самое, но уже на языке свази. Одной из причин переименования называют путаницу между английскими названиями Свазиленда и Швейцарии — Swaziland и Switzerland.

Королевством Эсватини с 1986 года правит король Мсвати III, который считается самым богатым человеком страны: его состояние которого оценивается в 200 млн долларов. Мсвати III является последним абсолютным монархом африканского континента: хотя в Эсватини и существует парламент, однако деятельность политических партий запрещена, поэтому эсватинский парламент играет чисто декоративную роль.

Ключевые должности в правительстве занимают родственники и дети Мсвати III от его 15 жен (в общей сложности у Мсвати 36 детей). В частности, старшая дочь короля Сиханизо Дламини возглавляет министерство информационных технологий и связи.

В стране неоднократно проходили массовые протесты оппозиции, которая обвиняет короля в расхищении государственной казны ради обеспечения роскошного образа жизни его самого и его семьи.

В 2019 году Эсватини заняла первое место в мире по количеству ВИЧ-инфицированного населения: вирусом иммунодефицита человека заражено 27,9% взрослого населения страны. Чтобы преодолеть проблему СПИДа, Мсвати III еще в 2001 году провозгласил курс на девичье целомудрие, запретив вступать в половые связи девушкам младше 21 года. Нарушители запрета были обязаны заплатить в качестве штрафа одну корову или 152 доллара. Через несколько недель король сам нарушил собственный закон, взяв себе восьмой женой несовершеннолетнюю девушку — и дисциплинированно оштрафовал сам себя на одну корову.

Ежегодно в Эсватини проводится так называемая умхланга, или "танец тростника": тысячи женщин собирают тростник для строительных работ во дворце королевы-матери (которая носит почетный титул "Большая Слониха"), а затем танцуют полуобнаженными перед королем. Во время праздника король имеет право выбрать себе одну из танцовщиц в качестве очередной супруги.

Есватіні
Лавров в Эсватини. Фото: MFA Russia

Во время своего январского визита в Эсватини Лавров пригласил короля Мсвати посетить саммит "Россия — Африка", который должен пройти в Санкт-Петербурге в июле. Осенью прошлого года Мсвати III уже участвовал в аналогичном саммите в Сочи.

Уганда

Население: 44,7 млн человек.
Территория: 236 040 км² (приблизительно равна территории Румынии).
Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $3018 (168 место в мире из 196).
Индекс демократии: 100 место в мире из 167.
Средняя продолжительность жизни населения: 63,4 лет.

Бывший протекторат Великобритании, одна из самых бедных стран мира (около трети угандийцев живет за чертой бедности). По данным на 2019 год, Уганда занимает 11 место по количеству ВИЧ-инфицированных — носителями вируса являются 4,8% населения. Главный экспортный продукт страны — кофе.

Последние 37 лет страной руководит бессменный президент Йовери Кагута Мусевени. В 2005 году он внес в Конституцию поправку, согласно которой количество сроков президентства неограничено. В результате Мусевени остается в своей должности уже шесть каденций подряд.

В марте 2022 года Уганда воздержалась во время голосования резолюции ООН об осуждении вторжения рф в Украину. После июльского визита Сергея Лаврова министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил в интервью "Голосу Америки", что его страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям. "Им (россия и Украина. — Ред.) нужно научиться жить в мире между собой, научиться уважать друг друга и научиться признавать, что в этом мире для всех достаточно места", — сказал он.

В сентябре сын президента Мусевени и его потенциальный преемник, главнокомандующий сухопутными силами Уганды Мухузи Кайнеругаба открыто поддержал россию. "Президенту путину не обязательно угрожать ядерной войной. Мы его слышим. Нападение на россию — это нападение на Африку!" — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Надо сказать, что в сфере экстремального блогинга "принц" Кайнеругаба считается угандийским аналогом Дмитрия Медведева, который тоже любит писать в Twitter в измененном состоянии сознания. Так, в течение осени 2022 года Кайнеругаба успел пригрозить в соцсетях войной соседней Кении, а также признаться в любви новоизбранному премьеру Италии Джордже Мелони, пообещав подарить ей сто коров, а если подарок не будет принят, то войска Уганды якобы захватят Рим "за несколько дней".

Республика Конго

Население: 5,6 млн человек.
Территория: 342 000 км² (чуть больше Финляндии).
Реальный ВВП на душу населения: (данные МВФ за 2022 год): $4682 (152 место в мире из 196).
Индекс демократии: 137 место в мире из 167.
Средняя продолжительность жизни населения: 60 лет у мужчин, 63 года у женщин.

Бывшая заморская территория Франции, получившая независимость в 1960 году. На фоне Уганды, Эсватини и Эритреи Республика Конго (не путать с Демократической Республикой Конго) выглядит довольно процветающим государством: на территории страны есть месторождения нефти, природного газа, калийных солей, а также золота, свинца и цинка.

С 1979 года страной руководит президент Дени Сассу-Нгессо. Он мог бы стать рекордсменом среди африканских (и не только) диктаторов по продолжительности правления, если бы не пятилетний перерыв в 90-х годах, когда Сассу-Нгессо сначала проиграл очередные выборы, а затем вернулся на президентский пост на штыках армии соседней Анголы, вторгшейся в Республику Конго в 1997 году.

С тех пор Сассу-Нгессо выборы уже не проигрывал и по сей день является не только президентом страны, но и по совместительству министром обороны, министром госбезопасности и министром внутренних дел.

Лавров Конго
Лавров в Конго. Фото: MFA Russia

В июле Республику Конго посетил министр иностранных дел рф Сергей Лавров. По итогам визита он заявил, что россия и Конго заинтересованы в том, чтобы "наращивать военное и военно-техническое сотрудничество".

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