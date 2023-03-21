Суд отказался продлить арест экс-заместителя главы Минрегиона Лозинского

Василий Лозинский

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на заседании 17 марта изменила меру пресечения бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Об этом сообщает "Суспыльне".

Что известно

Как сообщается, суд изменил меру пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. При этом обвинение требовало продолжить заключение под стражей.

Также ВАКС отклонил ходатайство об отводе судьи Ярослава Шкодина. Ранее в НАБУ установили, что его родная сестра Ирина Шкодина является соавтором ряда научных работ другого фигуранта по делу — заместителя директора по управлению проектами госинститута "УкрНИИводоканалпроект" Максима Бабенко.

Следствие считает, что Лозинский якобы получил взятку при закупке оборудования для "УкрНИИводоканалпроекта". Однако роль Бабенко в деле еще не установили.

Также детективы утверждают, что Ирина Шкодина работает и дружит с женой Максима Бабенко и считают, что родственница судьи может быть заинтересована в непривлечении Бабенко к ответственности.

Напомним, в январе сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Он подозревается в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

Через некоторое время Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

24 января бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому ВАКС избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Хотя детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн грн залога.

Однако 17 февраля апелляционная палата ВАКС все же отменила домашний арест бывшего заместителя главы Минрегиона Василия Лозинского — его взяли под стражу с возможностью выйти под залог в сумме 50 миллионов гривен.