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США передадут танки Abrams Украине: назвали термины

25 апреля 2023 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США передадут танки Abrams Украине: назвали термины
Американские танки М1 Abrams, которые США передадут Украине Фото: Защита Visual Information Di / NARA &amp; DVIDS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что танки М1 Abrams, которые Соединенные Штаты впоследствии передадут в Германию, предназначены только для учений украинских военных в Графенвере. Эти Abrams будут отличаться от боевых танков, которые будут переданы Украине отдельно.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Эти танки (которые будут отправлены в Германию. — Ред) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", — отметил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, обучающие танки выделяются не из запасов американской армии, а из других мест хранения, что значительно ускорит их подготовку и доставку Украине.

Он также отметил, что боевые М1 Abrams, предназначенные для применения украинскими войсками непосредственно в реальных условиях, будут оборудованы согласно специфике боевых действий в Украине.

Райдер также выразил надежду на то, что подготовка личного состава ВСУ к использованию американских танков и передача отдельных боевых единиц М1 Abrams в Украину состоятся до конца этого года.

Напомним, что в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

Также мы сообщали, что представители Великобритании и США выразили свое осуждение в адрес России на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что вторжение России в Украину привело ко многим страданиям и потерям для украинского народа.

Добавим, что Соединенные Штаты начали способствовать выезду частных граждан США, которые хотят покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.

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