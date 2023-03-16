В Киев с визитом приехал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Кариньш в Киеве

Сегодня, 16 марта, в Киев приехал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В Украине он находится с визитом.

Об этом премьер Латвии сообщил в Twitter.

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"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько нужно", — написал Кариньш.

Использование Киива для повторной регистрации Латвия непреодолимая поддержка для #Украины как долго, как это.

Russian victory является строгой для свободной Европы. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) 16 марта 2023

Напомним, Украина начала получать первые автомобили, переданные Латвией. Эти автомобили конфискованы согласно правилам действующего латвийского законодательства в водителей, которых поймали на управлении в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали общую декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Добавим, в Латвии считают, что россия не планирует останавливать военные действия в Украине. Более того, кремль рассматривает возможность повторного наступления на Киев.