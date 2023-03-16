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​​​КНДР запустила баллистическую ракету перед знаковыми переговорами Южной Кореи и Японии

16 марта 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Коммунистическая Корея продолжает пугать соседей ракетами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 16 марта, утром КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.

Об этом сообщает издание BBC.

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Коммунистическая Северная Корея запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету.

Факт запуска подтвердили официальные лица Южной Кореи и Японии.

Ракета, запущенная с территории КНДР, пролетела около тысячи километров и упала в воды Японского моря к западу от Японии.

Важные переговоры

Издание подчеркнуло, что этот запуск был осуществлен до самого начала знаковых переговоров в Токио.

В японской столице сегодня, 16 марта, встретятся президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Этот визит лидера Корейской республики в Токио станет первым через 12 лет.

Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.

Фото: KCNA

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