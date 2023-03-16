КНДР запустила баллистическую ракету перед знаковыми переговорами Южной Кореи и Японии
Сегодня, 16 марта, утром КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.
Об этом сообщает издание BBC.
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Запуск МБР
Коммунистическая Северная Корея запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету.
Факт запуска подтвердили официальные лица Южной Кореи и Японии.
Ракета, запущенная с территории КНДР, пролетела около тысячи километров и упала в воды Японского моря к западу от Японии.
Важные переговоры
Издание подчеркнуло, что этот запуск был осуществлен до самого начала знаковых переговоров в Токио.
В японской столице сегодня, 16 марта, встретятся президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Этот визит лидера Корейской республики в Токио станет первым через 12 лет.
Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.
Фото: KCNA