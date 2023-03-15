Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко

Россиянам, даже с паспортами других стран, в Украине делать нечего, уверен глава Минкульта

Украине нужны предохранители для россиян, которые пытаются въехать на территорию нашей страны с паспортами третьих стран. Тезис о "хороших русских" — не для нынешней Украины.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Казус Альбац

Александр Ткаченко заявил, что был удивлен появлению в Украине известной российской пропагандистки Евгении Альбац.

"Мне странно было ее увидеть в Украине, потому что тезис о "хороших русских" — это не для нас", — подчеркнул министр.

Евгения Альбац, переживающая за российскую оккупационную армию, въехала в Украину как гражданка Израиля.

Запрет для россиян с другими паспортами

Глава Минкульта заявил, что государство должно быть готово к подобным ситуациям.

"Очевидно, что здесь нужно [...] предохранители по заезду по другим паспортам "хороших русских". Насколько я понимаю, на Альбац не были наложены санкции", — уверен Александр Ткаченко.

Напомним, что российский режиссер Александр Молочников, используя свое американское гражданство, собрался снимать в Украине короткометражный художественный фильм о бахмутских сиротах.

Такая ситуация возмутила украинских кинодеятелей, раскритиковавших коллег, которые помогали россиянину собирать актеров для этого проекта.

Фото: Facebook Ткаченко