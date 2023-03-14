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Австралия, Британия и США договорились совместно строить новые атомные субмарины

14 марта 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лидеры трех стран обсудили строительство новых атомных подлодок
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Великобритании с использованием американских технологий будут строить новые атомные субмарины серии SSN-AUKUS. Эти подлодки станут частью ВМС Австралии.

Об этом сообщила прессслужба правительства Великобритании.

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В Сан-Диего президент США Джо Байден встретился с премьер-министрами Австралии Энтони Албанизом и Великобритании Риши Сунаком.

Среди тем, которые обсуждали лидеры трех стран, была и совместная работа по строительству новой серии подлодок.

Детали нового проекта

Австралия, Великобритания и США договорились о совместном участии в строительстве новой серии атомных субмарин, которые получат наименование SSN-AUKUS.

Для строительства подлодок, которые поступят на вооружение австралийских военно-морских сил в конце 2030-х годов, будут использоваться ведущие технологии США.

Само строительство будет проходить на британской морской базе Барроу-ин-Фернесс.

Между тем, Австралия будет строить для этих субмарин базу и производить свои варианты подлодок, используя некоторые британские компоненты.

Напомним, вчера, 13 марта, впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

Фото: Facebook Реши Сунака

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