Австралия, Британия и США договорились совместно строить новые атомные субмарины
В Великобритании с использованием американских технологий будут строить новые атомные субмарины серии SSN-AUKUS. Эти подлодки станут частью ВМС Австралии.
Об этом сообщила прессслужба правительства Великобритании.
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Трехсторонние договоренности
В Сан-Диего президент США Джо Байден встретился с премьер-министрами Австралии Энтони Албанизом и Великобритании Риши Сунаком.
Среди тем, которые обсуждали лидеры трех стран, была и совместная работа по строительству новой серии подлодок.
Детали нового проекта
Австралия, Великобритания и США договорились о совместном участии в строительстве новой серии атомных субмарин, которые получат наименование SSN-AUKUS.
Для строительства подлодок, которые поступят на вооружение австралийских военно-морских сил в конце 2030-х годов, будут использоваться ведущие технологии США.
Само строительство будет проходить на британской морской базе Барроу-ин-Фернесс.
Между тем, Австралия будет строить для этих субмарин базу и производить свои варианты подлодок, используя некоторые британские компоненты.
Напомним, вчера, 13 марта, впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
Фото: Facebook Реши Сунака