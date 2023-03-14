​​​Байден встретился с премьером Австралии: говорили об Украине и Китае

Лидеры США и Австралии обсудили ситуацию в Украине и вызовы Китая

В Калифорнии встретились президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Лидеры двух стран обсудили на встрече, в том числе и тему российско-украинской войны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Соединенных Штатов Америки.

Встреча в Сан-Диего

Президент США Джозеф Байден-младший вчера, 13 марта, провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

Встреча лидеров двух стран встретилась в городе Сан-Диего (Калифорния).

Региональная безопасность

Стороны обсудили ситуацию в Тихоокеанском регионе, подчеркнув общую приверженность содействию региональной безопасности.

Также Байден и Албаниз заявили о своей поддержке Форума тихоокеанских островов.

Украина и Китай

Лидеры США и Австралии также затронули и глобальные темы.

В частности, они, как отмечает пресс-служба Белого дома, "подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать народ Украины, который защищает себя от жестокой агрессии россии".

Кроме того, Джо Байден и Энтони Албаниз обсудили те вызовы, которые ставит перед миром коммунистический Китай.

Напомним, в январе стало известно, что Австралия вместе с Францией будет производить для Украины 155-миллиметровые снаряды.

Фото: Facebook Белого дома