Байден встретился с премьером Австралии: говорили об Украине и Китае
В Калифорнии встретились президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Лидеры двух стран обсудили на встрече, в том числе и тему российско-украинской войны.
Об этом сообщила пресс-служба президента Соединенных Штатов Америки.
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Встреча в Сан-Диего
Президент США Джозеф Байден-младший вчера, 13 марта, провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.
Встреча лидеров двух стран встретилась в городе Сан-Диего (Калифорния).
Региональная безопасность
Стороны обсудили ситуацию в Тихоокеанском регионе, подчеркнув общую приверженность содействию региональной безопасности.
Также Байден и Албаниз заявили о своей поддержке Форума тихоокеанских островов.
Украина и Китай
Лидеры США и Австралии также затронули и глобальные темы.
В частности, они, как отмечает пресс-служба Белого дома, "подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать народ Украины, который защищает себя от жестокой агрессии россии".
Кроме того, Джо Байден и Энтони Албаниз обсудили те вызовы, которые ставит перед миром коммунистический Китай.
Напомним, в январе стало известно, что Австралия вместе с Францией будет производить для Украины 155-миллиметровые снаряды.
Фото: Facebook Белого дома