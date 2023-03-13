​​​ФСБ отрапортовала о новом "украинском шпионе", на этот раз под Санкт-Петербургом

Россияне продолжают ловить "шпионов", якобы работающих на Украину

В Новгородской области, в нескольких сотнях километров от Украины, ФСБ разоблачили "украинского шпиона". Гражданин россии якобы пытался похитить военную технику и заставлял военных рф сдаваться в плен.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Украинский шпион" на севере россии

Российская федеральная служба безопасности заявила, что задержала очередного "украинского шпиона".

В этот раз спецслужба страны-агрессора обнаружила "шпиона" на севере россии, в Новгородской области.

Чем занимался "шпион"

Как сообщили в управлении федеральной службы безопасности в Новгородской области, задержан гражданин россии.

Он якобы пытался склонить российских военнослужащих к передаче информации о расположении воинских частей, похищении боевой техники и сдаче в плен.

Что не так с задержанием

ФСБ опубликовала видео с задержанием "шпиона".

Несмотря на заявления о гражданине россии, на видео можно увидеть украинские документы.

Напомним, в конце февраля в Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.

Фото из российских СМИ