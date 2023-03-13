ФСБ отрапортовала о новом "украинском шпионе", на этот раз под Санкт-Петербургом
В Новгородской области, в нескольких сотнях километров от Украины, ФСБ разоблачили "украинского шпиона". Гражданин россии якобы пытался похитить военную технику и заставлял военных рф сдаваться в плен.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
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"Украинский шпион" на севере россии
Российская федеральная служба безопасности заявила, что задержала очередного "украинского шпиона".
В этот раз спецслужба страны-агрессора обнаружила "шпиона" на севере россии, в Новгородской области.
Чем занимался "шпион"
Как сообщили в управлении федеральной службы безопасности в Новгородской области, задержан гражданин россии.
Он якобы пытался склонить российских военнослужащих к передаче информации о расположении воинских частей, похищении боевой техники и сдаче в плен.
Что не так с задержанием
ФСБ опубликовала видео с задержанием "шпиона".
Несмотря на заявления о гражданине россии, на видео можно увидеть украинские документы.
Напомним, в конце февраля в Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.
Фото из российских СМИ