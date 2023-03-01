​​​Столтенберг напомнил о помощи Беларуси и Китая российскому агрессору: "Они не должны этого делать"

Йенс Столтенберг прокомментировал сотрудничество россии с Китаем и Беларусью.

Беларусь все теснее интегрируется с россией, в частности, в войне с Украиной. А Китай пока не поставляет оружие россии, и, как член Совета Безопасности ООН, не должен этого делать.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью литовскому изданию LRT.

Беларусь

Комментируя деятельность стран, помогающих россии воевать против Украины, Йенс Столтенберг назвал двух членов ООН. Прежде всего, речь шла о Беларуси.

Генсек НАТО признал, что между ролями россии и Беларуси в истории с полномасштабной войной есть отличия, но Минск становится все ближе к Москве.

"Вторжение началось с Беларуси, многие из захватчиков год назад пришли с белорусской территории, и Беларусь продолжает быть стартовой площадкой для воздушных ударов по Украине", — напомнил глава Альянса.

Китай

Что касается возможной поставки китайского оружия россии, то здесь, по словам Столтенберга, пока ничего не происходит, но есть некоторые признаки того, что Пекин рассматривает такие варианты.

"Китай не должен поддерживать незаконную войну против Украины. Он является членом Совета Безопасности ООН и поэтому не должен нарушать основные принципы уважения соседей, закрепленные в Уставе ООН", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним, Йенс Столтенберг на днях подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство. Он также отметил, что НАТО будет помогать Украине построить прочную оборону после войны, чтобы россия не начала агрессивные действия снова.

Фото: LRT