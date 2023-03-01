Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow ​​​Столтенберг напомнил о помощи Беларуси и Китая российскому агрессору: "Они не должны этого делать" arrow

​​​Столтенберг напомнил о помощи Беларуси и Китая российскому агрессору: "Они не должны этого делать"

1 марта 2023 12:43
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Йенс Столтенберг прокомментировал сотрудничество россии с Китаем и Беларусью.
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Беларусь все теснее интегрируется с россией, в частности, в войне с Украиной. А Китай пока не поставляет оружие россии, и, как член Совета Безопасности ООН, не должен этого делать.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью литовскому изданию LRT.

Читайте также:

Беларусь

Комментируя деятельность стран, помогающих россии воевать против Украины, Йенс Столтенберг назвал двух членов ООН. Прежде всего, речь шла о Беларуси.

Генсек НАТО признал, что между ролями россии и Беларуси в истории с полномасштабной войной есть отличия, но Минск становится все ближе к Москве.

"Вторжение началось с Беларуси, многие из захватчиков год назад пришли с белорусской территории, и Беларусь продолжает быть стартовой площадкой для воздушных ударов по Украине", — напомнил глава Альянса.

Китай

Что касается возможной поставки китайского оружия россии, то здесь, по словам Столтенберга, пока ничего не происходит, но есть некоторые признаки того, что Пекин рассматривает такие варианты.

"Китай не должен поддерживать незаконную войну против Украины. Он является членом Совета Безопасности ООН и поэтому не должен нарушать основные принципы уважения соседей, закрепленные в Уставе ООН", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним, Йенс Столтенберг на днях подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако сейчас важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство. Он также отметил, что НАТО будет помогать Украине построить прочную оборону после войны, чтобы россия не начала агрессивные действия снова.

Фото: LRT

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

14:43 Ответственная за депортацию украинских детей: активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой

14:41 Это конец: Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома у Виндзорского замка

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк

14:36 Разрабатывал диверсионный план для рф: экс-главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене

14:25 В порты Одесчины "завезли" радиологический материал: в МИД опровергли очередной фейк россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:25 ВСУ могут отступить от Бахмута, — советник Зеленского

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Новина з фото

14:19 Экс-работник военкомата за деньги помогал мужчинам незаконно пересечь границу

14:18 В "Укргидрометцентре" рассказали, каким был март в прошлые годы: чем удивлял нас месяц

14:14 Пенсии части украинцев повысят позже: кого касается

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Новина з відео

13:56 Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Новина з відео

13:13 "Собирали" деньги на ВСУ: в Одесской области задержали мошенников

Новина з відео

12:52 Трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не вызвал восхищения у зрителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:36 Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"

Новина з відео

10:59 Путинист Хабенский поставил мобилизационный ультиматум при увольнении звезды сериала "Кухня"

Новина з відео

09:25 Поздравления с первым днем весны 2023: самые яркие открытки, стихи и проза

Новина з відео

07:20 Сикан в ТОП-3 бомбардиров УПЛ и ошибка Трубина: как сыграл "Шахтер" с "Минаем"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, оскорбление Билла Клинтона и конфискация обезьяны: самые громкие скандалы Джастина Бибера

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли сэкономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

Актуальное по теме

None 1 Март 14:24

В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

None 1 Март 13:55

В Украине будут судить двух офицеров рф, которые приказывали пытать жителей Киевщины

None 1 Март 13:09

Сколько будет продолжаться ремонт разведывательного российского самолета, который приводил ракеты по Украине: ответ эксперта

None 1 Март 12:39

Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB