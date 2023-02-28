Представитель ОГП Белоусов отреагировал на конфликт с активистами: "Это из-за моего желания возглавить НАБУ"
Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов ответил на претензии активистов по его работе. По словам Белоусова, эти атаки связаны с его желанием возглавить НАБУ.
Об этом руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов написал на своей Facebook-странице.
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Атаки на кандидата в директора НАБУ
Юрий Белоусов напомнил, что он решил принять участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Это, по словам Белоусова, спровоцировало определенные действия против его персоны.
"Совершенно очевидно и ожидаемо, что на меня началась серия атак, и особенно в последние несколько дней — когда резко проснулись "настоящие специалисты" в сфере расследования военных преступлений, и начали через ряд своих телеграмм каналов распространять откровенную ложь результатов моей и моих коллег работы", — написал руководитель профильного Департамента Офиса Генпрокуратуры.
Он добавил, что на споры с этими людьми нет ни времени, ни желания.
Претензии к Белоусову
Ранее известный активист Сергей Стерненко обвинил правоохранительные структуры, в частности, возглавляющий Белоусов департамент ОГП в плохой работе.
В частности, одной из претензий было то, что члены частной военной компании "Вагнер" и кадыровцы, участвовавшие в войне в Украине и совершавшие военные преступления, ездят в европейские страны, а украинская сторона на это реагирует.
Напомним, один из бывших "вагнеровцев", Андрей Медведев, выехал в Норвегию, где попросил политическое убежище.
Фото: Facebook Белоусова