Представитель ОГП Белоусов отреагировал на конфликт с активистами: "Это из-за моего желания возглавить НАБУ"

Белоусов назвал претензии активистов атаками на его персону

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов ответил на претензии активистов по его работе. По словам Белоусова, эти атаки связаны с его желанием возглавить НАБУ.

Об этом руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов написал на своей Facebook-странице.

Атаки на кандидата в директора НАБУ

Юрий Белоусов напомнил, что он решил принять участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Это, по словам Белоусова, спровоцировало определенные действия против его персоны.

"Совершенно очевидно и ожидаемо, что на меня началась серия атак, и особенно в последние несколько дней — когда резко проснулись "настоящие специалисты" в сфере расследования военных преступлений, и начали через ряд своих телеграмм каналов распространять откровенную ложь результатов моей и моих коллег работы", — написал руководитель профильного Департамента Офиса Генпрокуратуры.

Он добавил, что на споры с этими людьми нет ни времени, ни желания.

Претензии к Белоусову

Ранее известный активист Сергей Стерненко обвинил правоохранительные структуры, в частности, возглавляющий Белоусов департамент ОГП в плохой работе.

В частности, одной из претензий было то, что члены частной военной компании "Вагнер" и кадыровцы, участвовавшие в войне в Украине и совершавшие военные преступления, ездят в европейские страны, а украинская сторона на это реагирует.

Напомним, один из бывших "вагнеровцев", Андрей Медведев, выехал в Норвегию, где попросил политическое убежище.

Фото: Facebook Белоусова