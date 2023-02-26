Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию
Президент российской федерации владимир путин заявил, что цель Запада — разделить рф на разные государства. Только в таком случае русские территории смогут стать частью цивилизованного Запада.
Об этом российский диктатор заявил в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
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Исчезновение россии и россиян
Президент россии владимир путин заявил, что Запад якобы имеет одну-единственную цель — ликвидировать российскую федерацию.
Также путин начал пугать россиян, что "русский народ" в таком случае тоже может исчезнуть. А на его месте появятся московиты, уральцы и другие народы.
Когда россия вернется в цивилизацию
Кремлевский диктатор отметил, что россия может стать частью цивилизованного Запада.
Но, признал путин, Запад сможет принять россию в семью цивилизованных народов только по частям, после раздела нынешней страны-агрессора на куски.
Напомним, что еще в июле прошлого года в США состоялись слушания по поводу вероятного разделения россии. В частности, там могут образоваться новые республики.
"Варварская война в Украине, а до этого — в Сирии, Ливии, Грузии и Чечне показали всему миру злостный имперский характер россии. В москве давно проводят политику империи, властвуя над коренными нерусскими народами. Кремль жестоко подавляет их национальное самовыражение и самоопределение", — отметили авторы инициативы.
Следовательно, в россии могут возникнуть новые отдельные республики: Сибирь, Дальний Восток, Уральская республика, Саха, Бурятия, Татарстан, Башкортостан и Северный Кавказ.
Фото из российских СМИ